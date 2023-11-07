شكرا لقرائتكم خبر عن توقع اتفاقيتين لصالح مشروعي الحناكية وطبرجل للطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن مشروعات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وُقّعت اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الحناكية للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تبلغ 1100 ميجاوات.

والاتفاق يأتي مع تحالف شركة "مصدر"، وشركة "أي دي اف" (EDF)، وشركة "نسما".

وسعر شراء الكهرباء يبلغ 1.68420 سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة (ما يساوي 6.31575 هللات / كيلوواط ساعة)،

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تزويد حوالي 190 ألف وحدة سكنية تقريبًا بالطاقة الكهربائية سنويًا.

مشروعي الحناكية وطبرجل للطاقة الشمسية

كما وُقعت اتفاقية شراء الطاقة لمشروع طبرجل للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تبلغ 400 ميجاوات، مع تحالف بقيادة شركة "جنكو باور"، وشركة "صن قلير" وشركة "صن لايت انيرجي".

وجاء بسعر شراء للكهرباء يبلغ 1.70795 سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة (ما يساوي 6.40482 هللات / كيلووات ساعة).

ويتوقع أن يسهم المشروع في تزويد حوالي 75 ألف وحدة سكنية تقريبًا بالطاقة الكهربائية المتجددة سنويًا.

منظومة الطاقة في السعودية

هذه المشروعات تأتي امتدادًا لعمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء.

وكذلك إزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء في المملكة، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والمساحات الشاسعة لتطوير مشاريعها التي تتمتع بها أرجاء المملكة.

هذا فضلا عن تطوير محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز عالية الكفاءة، بحيث تكون حصة سعات مصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50% بحلول عام 2030م.