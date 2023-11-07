شكرا لقرائتكم خبر عن 13.45 مليار دولار قيمة عجز ميزانية روسيا حتى أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة المالية الروسية، إن عجز الميزانية واصل الانكماش في أكتوبر، بفضل ارتفاع أسعار النفط وضعف الروبل ومدفوعات الضرائب الفصلية.

وبلغ عجز الميزانية في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 1.24 تريليون روبل، بما يعادل 13.45 مليار دولار، أو 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي هذا مقارنة مع 1.70 تريليون روبل أو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل شهر.

إيرادات النفط والغاز الروسية

وسجلت إيرادات النفط والغاز ارتفاعًا 27.5 بالمئة في أكتوبر، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

على الرغم من انخفاضها 26.3 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ودائما ما يؤكد الرئيس فلاديمير بوتين على قوة الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية، إذ شملت وضع سقف لأسعار النفط الروسي.

إنفاق روسيا في الحرب على أوكرانيا

لكن الزيادة الحادة في الإنفاق بسبب الحرب في أوكرانيا، أجبرت الحكومة على ضغط الصرف على مجالات أخرى من الميزانية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وسوف يشكل الإنفاق في المجال الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي نفقات الميزانية في عام 2024، وفقا لمشاريع الخطط المالية المنشورة في سبتمبر.