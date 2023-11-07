بنك “سكيور” CQUR يختار “فيناسترا” لتحسين مزايا خدماته المصرفية للمعاملات الرقمية المقدمة إلى العملاء من الشركات الدولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت “فيناسترا”، وهي المزود العالمي لتطبيقات وأسواق البرامج المالية، بأن بنك “سكيور” CQUR، وهو بنك دولي متخصص بتقديم الخدمات المصرفية للشركات، قد أبرم شراكة معها لتنفيذ استراتيجيته التكنولوجية. ومن خلال تنفيذ وتطبيق حلول “فيناسترا” الرائدة في السوق وهي: “تريد إنوفيشن” Trade Innovation و”كوربوريت تشانلز” Corporate Channels، سيقدم بنك “سكيور” CQUR لعملائه من الشركات بوابة مصرفية جديدة عبر الإنترنت لتوفير تجربة مستخدم سلسة، وطرح مفهوم تدفقات أعمال رقمية جديد، وتقديم حلول تكامل من مضيف إلى آخر.

وقال أوسكار سانز-باريس، نائب الرئيس التنفيذي لدى CQUR: “من أجل تلبية المتطلبات المعقدة لعملائنا حقًا، كنا بحاجة إلى ترقية حلولنا المصرفية عبر الإنترنت لتوفير اتصال أكبر وتجارب تأهيل أسرع والوصول إلى خدمات التمويل التجاري المتطورة التي تسرع النمو”. بنك.

وقال جاستن كيني، المسؤول الرئيسي للعمليات في بنك “سكيور” CQUR: “من أجل أن نتمكن من تلبية المتطلبات فائقة التعقيد لعملائنا، فقد تطلب الأمر منا ترقية حلنا المصرفي عبر الإنترنت لتوفير قدرات اتصال أكبر وتجارب أسرع في مجال ضم العملاء الجدد والوصول إلى خدمات التمويل التجاري المتطورة التي تلعب دوراً حاسماً في تسريع وتيرة النمو”. وأضاف بالقول: “لقد اخترنا “فيناسترا”بالنظر إلى ما تزخر به من حلول متميزة ورائدة في السوق، والتي تمكننا من تقديم بنية واجهة مفتوحة وشاملة تتيح لنا فرصة الاستفادة من مجموعة متنوعة من التقنيات المالية. ومن خلال توسيع مزايا خدماتنا وتبسيط العمليات الحالية، سيكون بمقدورنا توفير خدمات تنطوي على قيمة أفضل وترسّخ علاقاتنا بعملائنا.”

من جهته علق حسام الكوخون، رئيس قسم التمويل التجاري في بنك “سكيور” CQUR بالقول: “تعد فيناسترا أكبر شركة رائدة في السوق في مجال الخدمات التجارية على مستوى العالم، وهو ما يتوافق مع طموحنا في أن نكون أفضل مزود لتمويل التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي التي توفر أعلى المعايير في مجال تخفيف المخاطر والامتثال.”

وتجدر الإشارة إلى أن حل “كوربوريت تشانلز” Corporate Channels هو عبارة عن منصة مصرفية رقمية توفر لبنك “سكيور”CQUR بوابة فردية ذكية لتوحيد خدمات التجارة والنقد وتمويل سلسلة التوريد والإقراض والخزينة المقدمة للعملاء من الشركات. في حين أن “تريد إنوفيشن” Trade Innovation يُمثل حلاً شاملاً لخدمات التجارة وتمويل سلسلة التوريد. تستخدم منصة الخدمات التجارية طريقة المعالجة المباشرة والتقنية الرقمية وتحليلات البيانات التي ستدعم نمو البنك وتعزز قدرته على التطور لمواكبة المتطلبات الجديدة.

وقال كمال الخوري، المدير العام لقسم الإقراض في “فيناسترا” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: “يتمتع بنك “سكيور” CQUR بخبرة واسعة في مجال الخدمات المالية وفي تعزيز قدرات وفرص التجارة الدولية.” وأضاف بالقول، “يطالب العملاء من الشركات البنوك وبشكل متزايد تقديم خدمات أسرع وقائمة على التقنية الرقمية وأكثر اتصالاً، بحيث تتماشى مع كيفية إدارة شؤونهم المالية وتتيح لهم طرقاً جديدة للنمو. ومن خلال تقديم خدمات جديدة وتحسين تجربة العملاء الشاملة، يتمكن البنك من الارتقاء بأعماله على نحو يمكنه من مواكبة التغيرات المستقبلية مع الاستمرار في لعب دور حاسم في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال التجارة والتنمية المستدامة.