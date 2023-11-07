محافظ “منشآت” يرأس وفداً لزيارة كوريا لبحث سبل التعاون في مجال ريادة الأعمال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بدأ وفد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” برئاسة المحافظ سامي بن إبراهيم الحسيني أمس زيارة رسمية لجمهورية كوريا لتعزيز الشراكة بين البلدين في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتكوين علاقات تجارية دولية لتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالمياً في سبيل دعم وتمكين ريادة الأعمال محلياً وعالمياً.

واستقبلت وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في كوريا لي يونغ، محافظ منشآت والوفد المرافق له في مستهل زيارتهم للعاصمة الكورية سيؤول، حيث تم مناقشة عدة مواضيع، كان من أبرزها بحث سبل تعزيز التعاون في تنمية استثمارات ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بين البلدين.

كما تضمنت جولة الوفد عدة اجتماعات مع العديد من الجهات التابعة لمنظومة ريادة الأعمال في جمهورية كوريا، والالتقاء بمجموعة من المسؤولين الحكوميين وقادة كُبرى الشركات العاملة في القطاع، مثل رئيس مجلس إدارة الوكالة الكورية للتقنية المالية، والرئيس التنفيذي لشركة فيفا ستوديو، حيث تم خلالها مناقشة عدة مواضيع في التقنية المالية وخدمات دعم الشركات الناشئة لتعزيز الابتكار والتطور التقني.

وتضمن جدول الأعمال مناقشة خطة عمل تجارية بين البلدين في محاور عدة من أبرزها ربط الشركات الناشئة بين البلدين حسب التخصص، تبادل خبرات بين الشركات الناشئة، إضافة إلى إقامة ورش عمل وفعاليات للشركات الناشئة، بهدف تعزيز العلاقة التجارية واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات الناشئة لتقوية البيئة الريادية وتوسعها عالمياً.

وأبدى الجانب الكوري رغبته في إقامة مسابقة محلية، يتأهل الفائزون من خلالها للمشاركة في كأس العالم لريادة الأعمال والذي تحتضنه العاصمة الرياض خلال ملتقى بيبان، بدعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وبالشراكة مع مؤسسة مسك الخيرية وشبكة ريادة الأعمال العالمية EWC، بهدف دعم وتمكين ريادة الأعمال محلياً وعالمياً.