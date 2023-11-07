شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "البنوك" بنسبة 2.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها البنوك، والموارد الأساسية بنسبة 2.6%، أعقبهما قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.2%، يليه التجارة والموزعون بنسبة 1.7%، وصعد قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.2%.

وقفز قطاعا مواد البناء، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، وزادت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والعقارات بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.4%، على الترتيب، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.5%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.4%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، وهبط قطاعا السياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 24 مليار جنيه عند مستوى 1.581 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.1%، والعرب على 10.9%، واستحوذت المؤسسات على 1.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 3.23%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 178.8 مليون جنيه، 164.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.4 مليون جنيه، 190.8 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 144.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 9956 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 6850 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.20% ليغلق عند مستوى 5486 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1435 نقطة.