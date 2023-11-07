شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع التضخم في أبوظبي خلال الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في إمارة أبوظبي إلى 106.1 نقطة في الربع الثالث 2023 مقابل 107.6 نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022 بنسبة انخفاض 1.4%.

وبحسب بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي؛ فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات إلى 111.7 نقطة في الربع الثالث من العام الجاري 2023، مقابل 109.7 نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 1.8%.

كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الملابس والأحذية إلى 104 نقاط، مقابل 101.2 بزيادة 2.7%.

وشهدت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود ارتفاعاً طفيفاً إلى 100.6 نقطة، مقابل 99.5 نقطة بارتفاع 1%.

كما ارتفعت مجموعة الصحة 112.1 نقطة، مقابل 106.1 نقطة بارتفاع 5.6%. وارتفعت مجموعة التعليم الى 104.4 نقطة، مقابل 102.6 نقطة بارتفاع 1.7%، كما سجلت مجموعة المطاعم والفنادق ارتفاعاً إلى 122.7 نقطة، مقابل 109.5 نقطة بارتفاع 12.1%.

فيما سجلت مجموعة النقل تراجعاً إلى 120.2 نقطة، مقابل 139.6 نقطة بانخفاض 13.9%، كما تراجعت مجموعة الترويح والثقافة إلى 98.5 نقطة، مقابل 110.4 نقطة بانخفاض 10.7%.

بينما حافظت مجموعة التبغ على استقرارها عند 99 نقطة، وكذلك مجموعة التأمين والخدمات المالية عند 95.9 نقطة.