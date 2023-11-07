شكرا لقرائتكم خبر عن النفط عند أدنى مستوى في شهرين ونصف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها في شهرين ونصف الشهر، الثلاثاء، حيث عوضت البيانات الاقتصادية المتباينة من الصين تأثير تمديد المملكة العربية السعودية وروسيا لتخفيضات الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.64 دولار، أو 3.11%، إلى 82.53 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.60 دولار أو 3.22% إلى 78.26 دولار للبرميل. وسجل كلاهما أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس.

كما كانت العلاوة على عقود خام برنت للتحميل في الأشهر الأولى مقارنة بالعقود التي يتم تحميلها خلال ستة أشهر عند أدنى مستوى لها في شهرين ونصف، ما يشير إلى أن المشاركين في السوق أقل اهتمامًا بعجز العرض الحالي.

وفي حين أظهرت واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر نمواً قوياً على أساس سنوي وشهري، إلا أن إجمالي صادراتها انكمش بوتيرة أسرع من المتوقع.

كما أن التوقعات بتخفيضات تشغيل النفط الخام من قبل شركات التكرير في الصين بين نوفمبر وديسمبر يمكن أن تحد أيضًا من الطلب على النفط وتؤدي إلى تفاقم انخفاض الأسعار.

وعلى جانب العرض، تنتظر الأسواق لمعرفة ما إذا كانت السعودية وروسيا مستعدتين لكبح الإنتاج طوعاً بعد نهاية العام، بالإضافة إلى اتفاق أوسع بين مجموعة المنتجين «أوبك+».

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا: «إنه من غير المرجح أن تتعجل أوبك+ للتراجع عن تخفيضات إنتاج النفط عندما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 26 نوفمبر». (وكالات)