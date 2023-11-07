شكرا لقرائتكم خبر عن «أديا» ينضم إلى «كيه كيه آر» للاستحواذ على «تيليكوم إيطاليا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعد جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، جزءًا من التحالف الذي تقوده شركة «كيه كيه آر أند كو» الذي يستحوذ على شبكة الخطوط الأرضية لشركة «تليكوم إيطاليا».

وجهاز أبوظبي للاستثمار هو أحد المستثمرين المسيطرين على شركة الاستحواذ «Optics Bidco»، وفقًا لبيان قدمته شركة «تيليكوم إيطاليا» في وقت متأخر من الاثنين. وتم الإبلاغ عن مشاركة صندوق الثروة السيادية لأول مرة من قبل «بلومبيرغ» في يوليو/ تموز.

وعرض التحالف مقدم العرض شراء الشبكة الثابتة لشركة «تليكوم إيطاليا» في صفقة ضخمة تقدر قيمتها بنحو 22 مليار يورو (23.6 مليار دولار). وقد دخلت «كيه كيه آر» في شراكة مع الحكومة الإيطالية بشأن الصفقة، والتي يمكن أن توفر شريان حياة لشركة الهاتف السابقة المثقلة بالديون.

وقد دعم جهاز أبوظبي للاستثمار بعضًا من أكبر صفقات الاستحواذ في أوروبا هذا العام، بما في ذلك استحواذ شركة ««إي كيو تي» بحوالي 4.5 مليار جنيه إسترليني (5.5 مليار دولار) على شركة الأدوية البيطرية البريطانية «ديشرا». ويعد الصندوق أيضًا جزءًا من مجموعة مستثمرين تقودها الأسهم الخاصة تدرس شراء شركة الإعلانات المبوبة الأوروبية عبر الإنترنت «أديفينتا».

ومن المقرر أن تحصل الحكومة الإيطالية على حصة 20% في وحدة الشبكة كجزء من صفقة «تليكوم إيطاليا»، وقد خصصت رئيست الوزراء جيورجيا ميلوني ما يصل إلى 2.5 مليار يورو من أموال الدولة للاستثمار في الشركة.

ومع ذلك، قالت شركة «فيفيندي»، أكبر المساهمين في شركة «تليكوم إيطاليا»، إنها ستطعن في الصفقة أمام المحكمة في سعيها لمنع البيع. (بلومبيرغ)