الاقتصاد

انكماش عجز ميزانية روسيا في أكتوبر بفضل إيرادات النفط ومدفوعات الضرائب

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش عجز ميزانية روسيا في أكتوبر بفضل إيرادات النفط ومدفوعات الضرائب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة المالية الروسية، الثلاثاء: «إن عجز الميزانية واصل الانكماش في أكتوبر/تشرين الأول بفضل ارتفاع أسعار النفط وضعف الروبل ومدفوعات الضرائب الفصلية».

وبلغ عجز الميزانية في الشهور العشرة الأولى من هذا العام 1.24 تريليون روبل (13.45 مليار دولار)، أو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 1.70 تريليون روبل أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل شهر.

وارتفعت إيرادات النفط والغاز 27.5 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، على الرغم من انخفاضها 26.3 % في الشهور العشرة الأولى من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

لكن الزيادة الحادة في الإنفاق بسبب الحرب في أوكرانيا، أجبرت الحكومة على ضغط الصرف على مجالات أخرى من الميزانية مثل الرعاية الصحية والتعليم. وسوف يشكل الإنفاق في المجال الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي نفقات الميزانية في عام 2024، وفقا لمشاريع الخطط المالية المنشورة في سبتمبر/ أيلول. (رويترز)

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا