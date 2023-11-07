شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش عجز ميزانية روسيا في أكتوبر بفضل إيرادات النفط ومدفوعات الضرائب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة المالية الروسية، الثلاثاء: «إن عجز الميزانية واصل الانكماش في أكتوبر/تشرين الأول بفضل ارتفاع أسعار النفط وضعف الروبل ومدفوعات الضرائب الفصلية».

وبلغ عجز الميزانية في الشهور العشرة الأولى من هذا العام 1.24 تريليون روبل (13.45 مليار دولار)، أو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 1.70 تريليون روبل أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل شهر.

وارتفعت إيرادات النفط والغاز 27.5 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، على الرغم من انخفاضها 26.3 % في الشهور العشرة الأولى من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

لكن الزيادة الحادة في الإنفاق بسبب الحرب في أوكرانيا، أجبرت الحكومة على ضغط الصرف على مجالات أخرى من الميزانية مثل الرعاية الصحية والتعليم. وسوف يشكل الإنفاق في المجال الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي نفقات الميزانية في عام 2024، وفقا لمشاريع الخطط المالية المنشورة في سبتمبر/ أيلول. (رويترز)