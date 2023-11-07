شكرا لقرائتكم خبر عن 21.7 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية في سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي 21.7 مليار درهم بنمو 1% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

وبلغ إجمالي الصادرات 10.6 مليار درهم، منها الصادرات بقيمة 6.2 مليار درهم والمعاد تصديره بقيمة 4.4 مليار درهم، فيما بلغ حجم الواردات 11 مليار درهم.

وتصدر «اللؤلؤ والأحجار الكريمة والثمينة»، قائمة الصادرات غير النفطية بقيمة ملياري درهم، تلاها المعادن العادية بقيمة 1.6 مليار درهم، واللدائن والمطاط ومصنوعاتها بقيمة 666.8 مليون درهم، ومنتجات الأغذية بقيمة 389 مليون درهم والمنتجات الكيماوية بقيمة 361 مليون درهم.

بينما تصدرت آلات وأجهزة التسجيل والصوت والصور قائمة المعاد تصديره بقيمة 1.1 مليار درهم، تلاها معدات النقل بقيمة 915 مليون درهم، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والثمينة بقيمة 402 مليون درهم.

وتصدرت معدات النقل قائمة الواردات غير النفطية بقيمة 3.3 مليار درهم، تلاها آلات وأجهزة التسجيل والصوت والصور بقيمة 2.2 مليار درهم، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بقيمة 1.7 مليار درهم.

وتصدرت السعودية قائمة الصادرات غير النفطية بقيمة 1.9 مليار درهم، تلتها الهند بقيمة 1.1 مليار درهم، والكويت بقيمة 402 مليون درهم.

بينما تصدرت السعودية قائمة المعاد تصديره بقيمة 1.9 مليار درهم، قطر 556.5 مليون درهم، والكويت بقيمة 400.4 مليون درهم.

فيما تصدرت الصين قائمة الواردات غير النفطية بقيمة 1.7 مليار درهم والسعودية بقيمة 1.4 مليار درهم، وأمريكا بقيمة 886 مليون درهم.