شكرا لقرائتكم خبر عن 15.2 مليار درهم أرباح «العالمية القابضة» في 9 شهور.. والإيرادات تقفز 24% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حققت الشركة العالمية القابضة أرباحا قدرها 15.22 مليار درهم في التسعة شهور الأولى من العام الجاري مقارنة مع أرباح بقيمة 24.7 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 37%. وفي الربع الثالث بلغت الأرباح الصافية 4.8 مليار درهم بتراجع 65% من 13.9 مليار درهم في الربع المقابل من 2022.

وقفزت إيرادات الشركة في 9 أشهر 24% إلى 42.8 مليار درهم من 34.3 مليار درهم في فترة المقارنة من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الربع الثالث 15% إلى 14.1 مليار درهم من 12.3 مليار في الربع المقابل من 2022.

وارتفعت الأرباح التشغيلية 10.8% من 3.7 مليار درهم في 9 أشهر الأولى من 2022، إلى 4.11 مليار درهم في التسعة شهور الأولى من العام الجاري. وخلال الربع الثالث ارتفعت الأرباح التشغيلية 6.5% إلى 1.7 مليار درهم مقابل 1.67 مليار درهم في الربع الثالث من العام الماضي.