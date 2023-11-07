شكرا لقرائتكم خبر عن نمو تجارة الإمارات وأمريكا 10.5% إلى 84 مليار درهم في 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خالد موسى

بلغ حجم تجارة السلع بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات عند مستوى إلى 22.9 مليار دولار (84 مليار درهم) خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، بنمو 10.5% مقارنة بـ 20.7 مليار دولار (76 مليار درهم) خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

وسجلت صادرات الإمارات إلى أمريكا 5.09 مليار دولار (18.7 مليار درهم) خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو 12.7% مقارنة بـ5.74 مليار دولار (21 مليار درهم) خلال ذات الفترة من عام 2022، بينما ارتفعت واردات الإمارات من الولايات المتحدة 20% إلى 17.9 مليار دولار (65.7 مليار درهم) خلال الفترة، مقارنة بـ14.97 مليار دولار (54.9 مليار درهم) خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

وفي شهر سبتمبر الماضي، بلغت تجارة الإمارات مع أمريكا 2.5 مليار دولار (9.1 مليار درهم) مقارنة بـ 2.64 مليار دولار (9.68 مليار درهم).

وبلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة إلى الإمارات 1.92 مليار دولار (7.05 مليار درهم) في سبتمبر، مقارنة بـ1.88 مليار دولار (6.91 مليار درهم) في سبتمبر 2022، فيما بلغ حجم الواردات الأمريكية من الإمارات 609.5 مليون دولار (2.23 مليار درهم)، مقارنة بـ758.5مليون دولار (2.78 مليار درهم) في العام الماضي.