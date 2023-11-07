شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا ثلاثة دولارات إلى 82.16 دولار للبرميل، كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة دولارات إلى 77.79 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان لأدنى مستوياتهما منذ يوليو، وتتجه العقود الآجلة لخام برنت للإغلاق دون 84 دولارا للبرميل لأول مرة منذ هجوم "حماس" على دولة الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر.

أسعار النفط اليوم

وأظهرت واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر، نموا قويا على أساس سنوي وأساس شهري، لكن إجمالي صادراتها انكمش بوتيرة أسرع من المتوقع.

وأشارت فيونا سينكوتا المحللة في سيتي إندكس، أن "البيانات تشير إلى استمرار تراجع التوقعات الاقتصادية الصينية بسبب تدهور الطلب في أكبر وجهة لتصدير النفط وهي الغرب".

تراجع الأسهم العالمية

كما أن التوقعات بتقليل تشغيل مصافي تكرير النفط الخام في الصين بين نوفمبر، وديسمبر، يمكن أن يحد أيضا من الطلب على النفط ويؤدي إلى زيادة انخفاض الأسعار.

وتراجعت الأسهم العالمية اليوم الثلاثاء، مع تلاشي توقعات المستثمرين، بأن أسعار الفائدة العالمية بلغت ذروتها.

وارتفع الدولار من أدنى مستويات سجلها في الآونة الأخيرة مما يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.