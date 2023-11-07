شكرا لقرائتكم خبر عن ثامن جلسة خضراء لسوق دبي.. ومؤشر أبوظبي يتماسك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

واصل مؤشر سوق دبي المالي مسلسل الصعود يوم الثلاثاء للجلسة الثامنة على التوالي بنسبة 0.8% إلى مستوى 3989.71 نقطة، بدعم من أسهم العقار والبنوك التي تماسكت بمؤشر سوق أبوظبي عند مستوى 9551.47 نقطة.

وواصل سهم إعمار العقارية الارتفاع بنسبة 0.28% إلى مستوى 6.98 درهم و«إعمار للتطوير» 1.68% إلى 6.65 درهم، وبنك الإمارات دبي الوطني 1.14% إلى 17.8 درهم وبنك دبي الإسلامي 0.9% إلى 5.6 درهم.

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وفي سوق أبوظبي، ارتفع بنك أبوظبي الأول 1.22% إلى 13.32 درهم، والدار العقارية 0.18% إلى 5.65 درهم، و«ألفا ظبي» 1.94% إلى 18.96 درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة 1.4 مليار درهم، منها 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي، و325.3 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 307.4 مليون سهم، توزعت بواقع 115.9 مليون سهم في دبي، و191.5 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 51 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 32 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 20909 صفقات.

سوق أبوظبي

وتماسك مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مع ارتفاع أسهم في قطاعات المالية والعقار والصناعة.

وفي قطاع المالية، ارتفع سهم «العالمية القابضة» 0.03% و«ملتيبلاي» 0.27%، مقابل نزول «أبوظبي التجاري» 0.48%، واستقرار «أبوظبي الإسلامي».

وارتفع في العقار سهم «إشراق» 0.87%، و«منازل» 0.26%، مقابل نزول «رأس الخيمة العقارية» 0.95%.

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وعلى صعيد قطاع الصناعات، ارتفع «موانئ أبوظبي» 1.63%، و«حديد الإمارات-أركان» 0.67%، و«كيو القابضة» 0.92%، مقابل نزول «الجرافات البحرية» 1.5%، و«أدنوك للإمداد» 0.55%.

وبخصوص أسهم الطاقة، ارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.39%، مقابل نزول «أدنوك للحفر» 0.78%، واستقرار كل من «أدنوك للغاز»، و«دانة غاز».

وانخفض في الاتصالات سهم اتصالات (إي آند) 1.69% بعد تعرضه لعمليات جني أرباح مستحقة، فيما ارتفع «الياه سات» 0.79%. كما ارتفعت أسهم «فيرتغلوب» 0.9%، و«بروج» 1.58%.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والمالية والصناعة.

وصعد في قطاع المالية، سهم «أملاك» 1.63%، و«دبي المالي» 0.71%، و«جي إف إتش» 0.1%، مقابل نزول «شعاع كابيتال» 1.48%.

وفي العقار، زاد سهم «ديار» 0.64%، و«الاتحاد العقارية» 2.12%، مع استقرار «تيكوم». وفي الصناعة، ارتفع «العربية للطيران»، 2.26% و«دبي للاستثمار» 0.42%، و«الخليج للملاحة» 1.26%، و«سالك» 1.28%، مقابل تراجع «أرامكس» 1.29%.

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وهبط في قطاع المرافق سهم «تبريد» 1.6%، مع استقرار كل من «هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، و«مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)» من دون تغيير.

توجه السيولة

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر جذباً للسيولة في أبوظبي «العالمية القابضة» بقيمة 215.4 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 400.1 درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة قدرها 111.4 مليون درهم ليغلق عند 18.96 درهم، ثم «اتصالات إي آند» بتداولات قدرها 91 مليون درهم مغلقاً عند 19.82 درهم، ورابعاً «ملتيبلاي» الذي اجتذب 85.57 مليون درهم ليغلق عند 3.66 درهم.

وفي دبي، تصدر «إعمار العقارية» التداولات ب103.2 مليون درهم مغلقاً عند 6.98 درهم، تلاه «الخليج للملاحة» بسيولة ب55.25 مليون درهم مغلقاً عند 7.19 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» الذي أغلق عند مستوى 17.8 درهم، بعد اجتذابه سيولة ب32.7 مليون درهم، ورابعاً جاء «دبي الإسلامي» بتداولات ب26.6 مليون درهم مغلقاً عند 5.6 درهم.

الجنسيات

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وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 53.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 8.8 مليون درهم محصلة شراء العرب، و43.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و722 ألف درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 53.3 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 10.7 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 10.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 2.5 مليون درهم محصلة بيع العرب، و3 ملايين درهم محصلة بيع الخليجيين، و5 ملايين درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 14.96 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 8.77 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار 8.77 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 14.96 مليون درهم محصلة بيع.