شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات مركز إقليمي وعالمي لصناعة تغليف الأغذية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تتصدر دولة الإمارات إقليمياً في قطاع تعبئة وتغليف الأغذية والمشروبات البالغ حجمه 7.5 مليار درهم بنمو 25% العام 2023، مقارنة ب 20% العام 2022 وفقاً لمشاركين في معرض «جلفود للتصنيع» الذي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد ممثلو شركات مشاركة في المعرض أن دولة الإمارات عززت مركزها العالمي في صناعة الأغذية والمشروبات، انطلاقاً من عشرات المناطق الحرة والصناعية في الدولة والمربوطة بشبكة لوجستيات إقليمية وعالمية.

وشهدت النسخة الجديدة من «جلفود للتصنيع» حضوراً كبيراً من صناع الأغذية والمشروبات من المنطقة والعالم بمشاركة أكثر من 3 آلاف جهة عارضة في 21 قاعة من 80 دولة وسط توقعات باستقطاب نحو 35 ألف متخصص ومصنع من المنطقة والعالم.

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نمو متواصل

وقال خالد خليفة الكعبي المدير التنفيذي لمجموعة «مصانع الفجيرة للبلاستيك»: إن دولة الإمارات باتت سوقاً إقليمياً كبيراً لصناعة الأغذية والمشروبات ما فتح المجال واسعاً لنمو صناعة التغليف والتعبئة للقطاع والمتوقع أن تحقق نمواً يصل إلى نحو 25 % مقارنة ب 20% العام 2022، مؤكداً أن أزمة «كوفيد-19»أسهمت في تغيير سوق إعداد الأغذية والمشروبات بشكل كبير.

وأضاف الكعبي أن الشركة تقوم بتصدير منتجاتها حالياً إلى نحو 60 سوقاً حول العالم، مشيراً إلى أن الصناعات الإماراتية في هذا القطاع أصبحت متطورة جداً، مدعومة بالتطور التقني فضلاً عن تطبيق معايير الاستدامة.

تعزيز الابتكار

وقال رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة «إفكو» لصناعة الأغذية ومقرها الرئيسي في الشارقة: يواصل قطاع الغذاء في دولة الإمارات النمو، مدفوعاً بالطلب القوي من قطاع إعادة التصدير من الدولة إلى منطقة الخليج والعالم العربي والمنطقة بشكل عام، مشيراً إلى أن «إفكو» تعتبر «جلفود للتصنيع» منصة صناعية عالمية ديناميكية تتيح فرصةً استثنائيةً لعرض أبرز المنتجات المبتكرة في القطاع.

إعادة تدوير الورق

نيلز هوجارد، مدير عام شركة «تتراباك العربية» قال: تضاعف سوق تعبئة وتغليف الأغذية والمشروبات في الإمارات العام الجاري مقارنة بالعام الماضي كما تضاعفت أعمال الشركة، وتواصل الشركة جهودها لتعزيز عمليات الاستدامة وسلامة الأغذية في الدولة.

وأضاف أن الشركة وسعت أعمالها في الإمارات، لاسيما من مقرها الإقليمي في دبي وإطلاق مشروع جديد لإعادة تدوير الورق في الشارقة يتوقع أن يبدأ الإنتاج العام المقبل.

وقال رامي يونس، المدير العام لشركة «سويس لوج ميدل إيست«»: «مع وجود توقعات بنمو عدد سكان العالم بمقدار 3 مليارات نسمة العام 2050، فإن صناعة الأغذية والمشروبات توسع نطاق الإنتاج دون تفاقم المناخ الحالي وزيادة ندرة المياه وقضايا الجودة، وبدورنا نقدم حلولاً شاملة لمواجهة تحديات الصناعة».