شكرا لقرائتكم خبر عن «إنسياد»: الإمارات تتصدر عربياً وتتقدّم 3 مركز في تنافسية المواهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: هشام مدخنة

احتفظت الإمارات بريادتها على المستوى الإقليمي، وتقدمت 3 مراكز عالمياً إلى المرتبة 22، بحسب النسخة السنوية العاشرة لمؤشر تنافسية المواهب العالمية 2023، الصادر عن كلية «إنسياد» العالمية لإدارة الأعمال.

وفي تصنيفات المؤشر العام، التي ضمت 134 دولة، حصلت الإمارات على 62.56 نقطة في المركز 22، متفوقة على كل من التشيك وكوريا وإسرائيل واليابان والبرتغال. فيما برزت سويسرا دولة رائدة في تنمية المواهب وتنافسيتها، بتمسكها بالمركز الأول عالمياً لعشر سنوات متتالية برصيد 78.96 نقطة، تلتها سنغافورة والولايات المتحدة في المركزين الثاني والثالث، وأكملت الدنمارك وهولندا وفنلندا والنرويج وأستراليا والسويد والمملكة المتحدة ترتيب المراكز العشرة الأولى.

أما عربياً، لا تزال الإمارات الأولى من حيث تنافسية المواهب واجتذاب العقول النابغة، تليها قطر في المركز الثاني (35 عالمياً) برصيد 54.42 نقطة، من ثم البحرين ثالثة (44 عالمياً) ب50.44 نقطة، فالسعودية رابعة (48 عالمياً) ب49.86 نقطة، وعُمان خامسة (59 عالمياً) ب45.82 نقطة، أما الكويت فجاءت في المركز السادس (63 عالمياً) برصيد 44.83 نقطة، فيما حلت الأردن سابعة (70 عالمياً)، ولبنان في المركز الثامن (77 عالمياً)، ومصر تاسعة (88 عالمياً)، وتونس عاشرة (92 عالمياً).

الإمارات في المؤشرات الفرعية:

1- جذب المواهب: 1 إقليمياً و4 عالمياً

2- ركيزة النمو: 17 عالمياً

3- تمكين المواهب: 23 عالمياً

وبحسب تقرير «إنسياد»، حافظت الإمارات على مركزها الأول إقليمياً والرابع عالمياً في ركيزة «جذب المواهب» الفرعية، برصيد 81.84 نقطة. وتضمن التصنيف العلامة الكاملة (100 نقطة) في عدد من المؤشرات، مثل: «أعداد الوافدين» و«الطلبة الدوليون» و«التسامح مع الوافدين». كما جاءت الدولة في المركز الثاني بمؤشر «الانفتاح الخارجي»، من خلال ما تظهره من مستوى متقدم بهذا الخصوص.

فرص النمو

واحتلت الإمارات أيضاً المرتبة ال17 عالمياً في ركيزة «النمو» الفرعية برصيد 62.81 نقطة. وفيها جاءت ثانية على مستوى العالم، من حيث «الوصول إلى فرص النمو» المتاحة لسكانها، بما في ذلك «استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الافتراضية» (العلامة الكاملة 100 نقطة)، و«استخدام الشبكات المهنية الافتراضية» 94.45 نقطة.

تمكين المواهب

وجاءت الإمارات في المرتبة 23 عالمياً في ركيزة «تمكين المواهب» الفرعية برصيد 65.05 نقطة. تضمنها المركز الرابع في معياري «التنمية الاقتصادية لمجموعات الأعمال»، و«علاقة الأجر بالإنتاجية»، والمركز التاسع في معيار «البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، والمركز ال14، من حيث «نشاط الشركات وهيمنتها في السوق».

كما نالت الدولة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشري «المهارات الرقمية»، و«الحفاظ على المواهب» برصيد 86.1 نقطة و90.94 نقطة على التوالي، وجاءت رابعة في مؤشر «السكان الحاصلين على التعليم العالي» الفرعي ضمن ركيزة «المهارات المعرفية العالمية» ب70.34 نقطة

وفي مقاييس فرعية أخرى ل«إنسياد»، أشار التقرير إلى أن الإمارات حققت المرتبة السابعة على مستوى العالم في مؤشري «سهولة العثور على موظفين مهرة»، و«أهمية نظام التعليم في الاقتصاد» مع 92.84 نقطة و81.35 نقطة توالياً.