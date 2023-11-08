شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-11-2023.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: القاهرة للإسكان والتعمير، والدولية للأسمدة والكيماويات، والعربية للمحابس، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعبوات الطبية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والعربية للصناعات الهندسية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

إيقاف تداول 12 سهمًا

البورصة تربح 24 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 1.581 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.1%، والعرب على 10.9%، واستحوذت المؤسسات على 1.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 3.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 178.8 مليون جنيه، 164.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.4 مليون جنيه، 190.8 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 144.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 9956 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 6850 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.20% ليغلق عند مستوى 5486 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1435 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 60 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 1.012 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.91%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 27.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.60%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 1.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.72%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 68.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.34%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.47%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 8.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.35%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 21.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 17.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.89%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.997 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.68%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 74.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.64%.