شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر ألومنيوم بـ2.3 مليار دولار فى 5 سنوات وخطط للتوسع فى الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مصر فى تصدير كميات من معدن الألومنيوم ،بقيمة تبلغ نحو 2.3 مليار دولار "تبلغ نحو 71 مليار جنيه بسعر صرف اليوم" ، وذلك أخر 5 سنوات مالية من 2019 حتى 2023؛ مما يساهم فى دعم التوسعات المستقبلية لمصانع الألومنيوم ،وتحديثها لتلبية الطلب المتزايد على المعدن في العالم .

كشفت البيانات المالية لشركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ،أن صادرات الشركة لا تقل عن 70% سنويا ىمن حجم الإنتاج حيث يتم بيع 30% للسوق المحلى لتوفير متطلبات الصناعة المحلية .

ووفقا للإحصاءات، حققت شركة مصر للألومنيوم برئاسة دكتور مهندس محمود عبدالعليم عجور ، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ، صادرات بلغت 130 ألف طن خلال العام المالى 2022/2023 بقيمة 9.914 مليار جنيه تعادل 371 مليون دولار، بنسبة حوالي 46% من كمية المبيعات البالغة حوالي 283 ألف طن.

كما صدرت الشركة خلال العام المالى 2021-2022 كمية بلغت 156 ألف طن ،بقيمة 548 مليون دولار ،حوالى 9 مليارات جنيه .

وفي العام المالى 2020-2021 بلغت كميات التصدير نحو 210 ألف طن بقيمة 454 مليون دولار خلال تلك الفترة حوالى 7 مليارات جنيه.

وفي العام المالى 2019-2020 بلغت الكمية 219.9 الف طن بقيمة 458 مليون دولار حوالى 7.25 مليار جنيه .

وفى العام المالى 2018-2019 بلغت كمية الصادرات 198 الف طن بقيمة 480 مليون دولار حوالى 8.5 مليار جنيه.

كشف المهندس خالد الفقى ،عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، أن هناك خطط طموحة للتوسع في تلك الصناعة ،لا سيما في ظل الجدوى الاقتصادية الكبيرة لها ، مشيدا بجهود العاملين في المصانع والإدارة لتطوير المصانع وزيادة الإنتاج من خلال عمليات تحديث وصيانة واسعة للخلايا في مصنع نجع حمادى .

أشار أن المصانع الوطنية يمكنها مضاعفة حجم صادراتها من خلال التجديد والتطوير، لا سيما أنها تمتلك خبرات هائلة من العاملين ، وهذا أمر في غاية الأهمية ويأتى تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ؛لتوطين الصناعة والوصول بالصادرات السنوية لمصر ل 100 مليار دولار.