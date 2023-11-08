شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المعادن فى بورصة لندن على رأسها الألومنيوم والنحاس والنيكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار المعادن ارتفاعا متفاوتا في بورصة لندن ،خاصة خام الألومنيوم ،وهو خام تمثل مصر مصدرا مهما لتصديره للخارج من خلال المصانع الوطنية بجانب دول الصين وروسيا والهند وكندا التي تتصدر الإنتاج والتصدير العالمى .

وتتأثر حركة المعادن بالنزاعات والصراعات الدولية وتأثر سلاسل الامداد في العالم بذلك ، مما يتسبب في زيادة سعره المتغير اكثر من مرة في اليوم الواحد حسب الطلب وحسب توقعات النمو الاقتصادى ومعدلات التضخم العالمية .



سعر الالومنيوم

وبحسب بورصة لندن، ارتفع سعر الألومنيوم لـ2253 دولارا للطن، وبلغ متوسط سعره خلال أخر 3 أشهر نحو 2278 دولارا بنسبة ارتفاع 1.49%، وبلغت صادرات مصر من الخام نحو 2.3 مليار دولار فى أخر 5 سنوات مالية حتى 2022-2023.

كما ارتفعت سعر خام النحاس ليسجل 8238 دولارا للطن، بجانب ارتفاع خام النيكل، ليسجل 18445 دولارا، ويواصل الارتفاع عالميا وتتصدر الدول المصدرة والمنتجة تشيلى والصين والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو وبيرو.

فيما كشفت بورصة المعادن فى لندن أن الزنك والذى تتصدر انتاجه وتصديره الدول السابقة، ارتفع أيضا ليسجل 2573 دولارا.