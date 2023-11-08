شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات تداول أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات مساء الثلاثاء، مرتفعة مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للجلسة الثامنة على التوالي.

فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 56.74 نقطة ما يعادل أو 0.2% عند 34152.60 نقطة،

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 12.40 نقطة ما يعادل 0.3% عند 4378.38 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 121.08 نقطة ما يعادل 0.9% عند 1639.86 نقطة.

انخفاض الذهب

وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين مع ارتفاع الدولار، ومع فقدان الزخم لارتفاع الملاذ الآمن الناجم عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة بنسبة 1% إلى 1،969.40 دولار للأونصة في بورصة نيويورك المالية، وانخفض البلاديوم إلى أدنى مستوياته في 5 سنوات.