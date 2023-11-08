شكرا لقرائتكم خبر عن 4.9% ارتفاعًا في العجز التجاري الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع العجز التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 4.9% إلى 61.5 مليار دولار من 58.7 مليار دولار، وذلك بعد تعديل طفيف في شهر أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020.

وأفادت وزارة التجارة الأمريكية، بأن صادرات السلع والخدمات زادت 2.2% إلى 261.1 مليار دولار، وارتفعت صادرات السلع 3.1% إلى 176.7 مليار دولار، في حين بلغت صادرات الخدمات 84.4 مليار دولار، وهي الأعلى على الإطلاق.

واردات السلع والخدمات

كما نمت واردات السلع والخدمات 2.7% إلى 322.7 مليار دولار، وزادت واردات السلع 2.7% إلى 263 مليار دولار.

بينما ارتفعت واردات الخدمات 2.6% إلى 59.6 مليار دولار، وتراجع فائض الخدمات قليلًا إلى 24.8 مليار دولار من 25.9 مليار دولار.