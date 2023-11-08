شكرا لقرائتكم خبر عن 339 مليون لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمصر العليا والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح صدقى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أعمال التطوير والتوسعات التى تمت بالشبكة الكهربائية بشكل و بمحافظات الصعيد الصعيد بشكل خاص ساهمت فى تحسين جودة الخدمة لاهالى الوجه القبلى.
وأشار صدقى إلى أن الشركة مستمرة فى العمل علي رفع كفاءة الشبكات لتحسين مؤشرات جــودة التغذية الكهربائية من خلال التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لزيادة سعات المحولات وإنشاء محطات محولات جديدة بمراكز الأحمال بالإضافة إلى معالجة إنخفاض الجهود بالمحولات الرئيسية و تركيب محولات توزيع قليلة المفاقيد ذات مغيرات جهد 7 خطوة بجهود تشغيل 10,5/0,4 ك.ف والتوسع فى أعمال وبرامج قياسات المتغيرات الكهربائية بالشبكات (أحمال/ جهود/درجات حرارة/معامل قدرة وخلافه) ووضع الخطط والبرامج لمعالجة اى حيود فى القياسات.
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