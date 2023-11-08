شكرا لقرائتكم خبر عن 621 شركة محلية ودولية في معرض البناء السعودي 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان م. عبد الله بن محمد البدير، أعمال الدورة 33 لمعرض البناء السعودي 2023، الذي يقام في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض RICEC بالرياض، لمدة 4 أيام بتنظيم من "معارض الرياض المحدودة REC".

ويستهدف المعرض التعريف بتقنيات البناء الحديثة، وآخر الابتكارات والمنتجات والخدمات والاستثمارات في هذا المجال، بمشاركة 127 شركة محلية و494 شركة دولية من مختلف ارجاء العالم.

ويخصص المعرض لمواد وتقنيات البناء، ويجمع عددًا كبيرًا من المختصين في قطاعات البناء والتشييد، وأصحاب المشاريع الضخمة والاستشاريين والمصممين تحت سقف واحد، بالإضافة إلى الموزعين والمشترين في مجالات البناء والتشييد.

7 صالات متنوعة

ويضم المعرض 7 صالات، منها معرض "سعودي الينكس" في دورته 24، والمعرض التجاري الدولي 24 للكهرباء والطاقة البديلة وتقنيات المياه والإنارة، والدورة 21 للمعرض السعودي للتدفئة والتهوية والتكييف والتبريد.

كما يضم المعرض الدورة 24 للمعرض السعودي للحجر والرخام، المتخصص بمنتجات الحجر وتقنيات معالجتها، وكذلك الدورة 12 للمعرض السعودي لمصانع انتاج مواد البناء والآليات الثقيلة والمركبات.

ويقدم المعرض الذي يقام وسط أكبر تجمع لقطاع البناء في المملكة، نماذج من أحدث التقنيات وابتكارات البناء، والتقنيات الكهروميكانيكية، والمعدات وآلات البناء الثقيلة، ومنتجات وتقنيات الخرسانة.

ويستقبل معرض البناء السعودي، زواره في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض حتى الخميس المقبل، من الساعة 4 حتى 9:30 مساء، للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول والابتكارات الحديثة في مجالات البناء والتشييد.