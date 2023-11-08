شكرا لقرائتكم خبر عن إمدادات الخام الأمريكية تخفض أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، بعد أن أظهرت بيانات زيادة كبيرة في إمدادات الخام الأمريكية، في حين أثارت بيانات اقتصادية صينية متضاربة المخاوف بشأن الطلب العالمي على الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا إلى 81.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 35 سنتًا إلى 77.02 دولار للبرميل، وانخفض كلاهما إلى أدنى مستوى منذ 24 يوليو في التعاملات الآسيوية المبكرة.

مخزونات النفط الأمريكية

قالت مصادر بالسوق في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، نقلًا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 12 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وستؤجل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إصدار بيانات المخزون الأسبوعية حتى الأسبوع الذي يبدأ في 13 نوفمبر.

وقالت الإدارة أمس الثلاثاء، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة سيرتفع هذا العام أقل قليلًا مما كان متوقعا في السابق بينما سينخفض الطلب.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة حاليًا أن ينخفض إجمالي استهلاك النفط في الولايات المتحدة 300 ألف برميل يوميًا هذا العام، في تراجع عن توقعاتها السابقة بزيادة قدرها 100 ألف برميل يومًيا.

توقعات الطلب في الصين

كما أثارت بيانات صينية، أكبر مستهلك للنفط في العالم، الشكوك حيال توقعات الطلب.

وزادت واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من النفط الخام في أكتوبر بشدة، لكن إجمالي صادراتها من السلع والخدمات انكمشت بوتيرة أسرع من المتوقع، ما يزيد من المخاوف من انخفاض الطلب العالمي على الطاقة.

ومما زاد الضغط على أسعار النفط التعافي المتواضع للدولار من أدنى مستوياته التي سجلها في الآونة الأخيرة، ما يجعل النفط أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.