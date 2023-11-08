شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الاقتصاد تناقش تطور صناعة الدواء في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت جمعية الاقتصاد السعودية ندوة بعنوان "صناعة الدواء في المملكة: بين الواقع والمأمول" بمشاركة عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود د. عامر بن معيوف العنزي، وعضو هيئة التدريس بالكلية د. عبد الله بن محمد المهيزع.

وناقشت الندوة العديد من الموضوعات منها: أهمية صناعة الدواء في التحول نحو الاقتصاد غير النفطي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، والتحديات اللوجستية المتعلقة بالنقل والتخزين، وضبط الجودة ومجالات التحسين على البنية التحتية اللوجستية، والتنظيم اللوجستي بما يعزز فاعلية التصدير والإسهام في تنوع الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.