شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانات» تحقق نمواً 73% في أرباح 9 شهور عند 88.2 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أمانات القابضة تحقيق أرباح صافية 88.2 مليون درهم في 9 شهور بنمو 73%، فيما ارتفعت الايرادات 44% على أساس سنوي لتصل إلى 495 مليون درهم، مدفوعة بالأداء القوي لمنصة التعليم التي شهدت نمواً مضاعفاً، وذلك بفضل مساهمة شركة تنمية الإنسان التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً، وتسجيل عدد قياسي من الطلاب في جامعة ميدلسكس دبي، فيما حققت منصة الرعاية الصحية نمواً بنسبة 15% مدفوعاً بالاستحواذ على حصة الاغلبية في سكون.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك 65% على أساس سنوي لتصل إلى 173.7 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهي في طريقها إلى تجاوز مبلغ 188 مليون درهم المحقق في عام 2022.

وبلغت الأرصدة النقدية 560 مليون درهم في نهاية الفترة مع المحافظة على مستويات دين منخفضة تتيح مرونة مالية كبيرة للاستفادة من فرص النمو.

تعزيز القيمة للمساهمين

تمتلك الشركة أصولاً رائدة في السوق تساهم في تحقيق أداء قوي مع وجود خطط كبيرة للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي وفرصة لإضافة المزيد من القيمة من خلال عمليات التسييل المحتملة.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة أمانات: «بعد تنفيذ استراتيجيتنا الجديدة في نهاية عام 2020، حققت أمانات إيرادات وأرباح قياسية؛ إذ نجحنا في التخارج من استثمارات الأقلية لدينا واستحوذنا على أصول عالية الجودة وذات إمكانات نمو قوية في قطاعي الرعاية طويلة الأجل ومراكز الرعاية والتعليم لأصحاب الهمم، ما مكّننا من إنشاء منصتين رائدتين في السوق تتمتعان بأسس قوية وإمكانات عالية لتعزيز الدخل، وتجسد ذلك في أدائنا المالي القوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ما يضمن أننا نسير في المسار الصحيح لتحقيق مجموعة قياسية من النتائج لعام 2023 بأكمله.»

وأضاف الشامسي: «بالنظر إلى المستقبل، لدينا استراتيجية واضحة للنمو وزيادة القيمة، فضلاً عن قائمة جاهزة ونشطة تركز على الفرص المتاحة من مرحلة التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسنواصل استكشاف الخيارات لتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين عبر المحفظة، بما في ذلك تعزيز الدخل منهما.»

نمو تشغيلي قوي

من جانبه، قال جون إيرلند، الرئيس التنفيذي بالإنابة: «حققت محفظتنا نمواً تشغيلياً قوياً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما انعكس على زيادة الإيرادات بنسبة 44٪، مدفوعة بشكل أساسي بمنصتنا التعليمية التي شهدت نمواً كبيراً في عدد الطلاب المسجلين في قطاعي التعليم العالي الخاص وذوي الاحتياجات الخاصة. حيث بلغت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، 173.7 مليون درهم وصافي الربح 88.2 مليون درهم، بزيادة 65% و73% على التوالي على أساس سنوي.»