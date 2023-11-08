شكرا لقرائتكم خبر عن 381 مليون درهم أرباح «طيران أبوظبي» في 9 شهور بنمو 20.4% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

سجلت مجموعة طيران أبوظبي صافي أرباح بقيمة 381.3 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة مع صافي ربح قدره 316.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 20.4%.

ونخفض صافي أرباح مجموعة طيران أبوظبي الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 3.4% ليصل إلى 155.3 مليون درهم مقابل 160.8 مليون درهم حققتها الشركة في الفترة المقابلة من عام 2022.

وارتفعت إيرادات «طيران أبوظبي» في التسعة أشهر الأولى من 2023 بنسبة 35% إلى 1.889 مليار درهم مقابل 1.39 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.