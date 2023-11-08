شكرا لقرائتكم خبر عن 339 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمصر العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن الشركة نفذت خطة استثمارية لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالمحافظات التابعة للشركة والتى تضم محافظات سوهاج والاقصر وأسوان وقنا بتكلفة بلغت 339 مليون و813 الف جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 105.89%.

وأوضح صدقى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أعمال التطوير والتوسعات التى تمت بالشبكة الكهربائية بشكل و بمحافظات الصعيد الصعيد بشكل خاص ساهمت فى تحسين جودة الخدمة لاهالى الوجه القبلى.

وأشار صدقى إلى أن الشركة مستمرة فى العمل علي رفع كفاءة الشبكات لتحسين مؤشرات جــودة التغذية الكهربائية من خلال التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لزيادة سعات المحولات وإنشاء محطات محولات جديدة بمراكز الأحمال بالإضافة إلى معالجة إنخفاض الجهود بالمحولات الرئيسية و تركيب محولات توزيع قليلة المفاقيد ذات مغيرات جهد 7 خطوة بجهود تشغيل 10,5/0,4 ك.ف والتوسع فى أعمال وبرامج قياسات المتغيرات الكهربائية بالشبكات (أحمال/ جهود/درجات حرارة/معامل قدرة وخلافه) ووضع الخطط والبرامج لمعالجة اى حيود فى القياسات.