شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مصر العليا تسترد 378 مليون و200 ألف من سرقات التيار بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ، أن جميع قطاعات الشركة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على أمن واستقرار الشبكة الكهربائية وجودة التغذية لجميع محافظات الصعيد التابعة للشركة ، موكدا أن الشركة تكثف من حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي على مدار الساعة لاسترداد حق الدولة والحفاظ على الشبكة.

وأوضح صدقى فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، أن إجمالى ما تم تحصيله من محاضر سرقات التيار الكهربائى بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء بلغ 378 مليون و200 الف جنيه، موضحا أنه لا تهاون فى حق الدولة ليتمكن قطاع الكهرباء من الاستمرار فى أعمال التطوير التى تتم بالشبكة.

وقال صدقى أنه تم تـحـريـر 62586 محضر سرقة تيار بواسطة حق الضبطية القضائية و تحصيل عدد 60271 محضر بنسبة 96.30% من المحاضر المحررة. بإجمالي كمية قدرها 46.0 مليون ك.و.س. بقيمة 137,3 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم تحرير 278528 محضر بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء تم تحصيل عدد 254927 محضر بنسبة 91.53% من المحاضر المحررة بإجمالى كمية قدرها 81.3 مليون ك.و.س. وقيمة 240.9 مليون جنيه.