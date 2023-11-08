شكرا لقرائتكم خبر عن «آيرينا» تنظم منتدى الاستثمار لتحول الطاقة في أمريكا اللاتينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت فعاليات منتدى الاستثمار لتحول الطاقة في أمريكا اللاتينية الذي تستضيفه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» لأول مرة في المنطقة، حيث يعقد المنتدى بمدينة مونتيفيديو في أوروغواي من 7 إلى 9 من نوفمبر الحالي كجزء من أسبوع «OLADE» للطاقة، وذلك بالتعاون مع حكومة أوروغواي ومنظمة أمريكا اللاتينية للطاقة «OLADE» وبنك التنمية للبلدان الأمريكية.

وينعقد المنتدى في إطار جهود «آيرينا» لدعم الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة التي ستسهم في تسريع تحول الطاقة في جميع أنحاء العالم وخلق مشاريع نوعية تعزز مصادر الطاقة المتجددة في أمريكا اللاتينية، وذلك من خلال التعاون مع الممولين والمطورين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للقدوم والاستثمار في مختلف مصادر الطاقة المتجددة، حيث يلعب التنسيق المشترك دوراً محورياً في تسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة التي بدورها ستخفض الانبعاثات الكربونية وتسرع انتقال الطاقة.

وأكد فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في تصريحات لـ«وام» أهمية استضافة المنتدى في أمريكا اللاتينية كونها تضم نحو أكثر من 600 مليون شخص ما يتطلب تنفيذ مشاريع عدة لتنويع مصادر الطاقة المتجددة واستقطاب الاستثمارات والموارد فيها، موضحاً أنها تمتلك مقومات طبيعية عدة لتسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة كما تمتلك الكثير من الطاقة الكهرومائية.

وشدد لا كاميرا، على ضرورة تنويع مصادر الطاقة المتجددة الأخرى بجانب الطاقة الكهرومائية كتعزيز العمل في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها، ويأتي هذا الحدث في وقت مناسب لتقييم مدى إمكانية تكثيف العمل في تسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة وتنويع مصادرها في هذه المنطقة.

وأوضح أن المنتدى سيضم مناقشات للقطاع الخاص والحكومي حول التدابير السياسية التي قد تسمح باستقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي في مصادر الطاقة المتجددة وذلك لدعم الفرص القادمة للشركات الخاصة للاستثمار بشكل أكبر في أمريكا الجنوبية.

وأشار إلى عمل «آيرينا» على عدد من المشاريع في جميع أمريكا الجنوبية التي أصبحت على وشك الانتهاء من الإغلاق المالي، لذلك ستركز أعمال المنتدى على التوفيق بين الممولين ومطوري المشاريع أو المقدمين مع مراعاة النظر في إن كانت البيئة القانونية بحاجة إلى بعض التعديلات للسماح لمزيد من الشركات بالاستثمار في هذه المنطقة. وقال مدير عام «آيرينا»: «نسعى لإيجاد الموارد اللازمة لدعم المناقشة الوثيقة بين الممولين المحتملين ومطوري المشاريع بأنفسهم، لذا يكمن دور الوكالة في التوفيق بين الجانبين لدعم المشاريع المتعلقة بمجال مصادر الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها، وتمكنا بالفعل سابقاً خلال الاجتماع الأول في بالي من الانتهاء من تمويل بعض المشاريع ما يعكس أن الأمور تسير على خطى جيدة».

ولفت لا كاميرا إلى مواصلة الوكالة استضافة منتديات للاستثمار في جميع أنحاء العالم وسعيها للوصول إلى كافة المناطق، مؤكداً تطلعها لعقد منتدى آخر قريباً في أمريكا الجنوبية وإجراء مناقشات مع البرازيل لعقد منتدى للاستثمار وكذلك مع بعض الدول، موضحاً أنه لم يتم تحديد الوقت حتى الآن.