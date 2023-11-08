شكرا لقرائتكم خبر عن 462 مليون درهم أرباح «دانة غاز» في 9 شهور.. والإيرادات 1,2 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «دانة غاز»، المدرجة في سوق أبوظبي، عن تسجيلها صافي أرباح بقيمة 462 مليون درهم (126 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 مقارنة بـ 589 مليون درهم (161 مليون دولار ) في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بتراجع 27% جراء هبوط الأسعار المحققة مع انخفاض أسعار النفط والغاز عالميًا.

ويُعزى تراجع الربحية أيضا إلى الخصومات الإضافية على بيع المكثفات في إقليم كردستان العراق، حيث واصلت الشركة بيع المكثفات إلى أطراف غير حكومية ضمن سوق تنافسية نتيجة لإغلاق خط التصدير في وقت سابق من هذا العام.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 21% لتصل إلى 1,19 مليار درهم (326 مليون دولار) مقارنة بـ 1,52 مليار درهم ( 415 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

ووصل متوسط أسعار البيع المحققة خلال نفس الفترة إلى 53 دولار لبرميل المكثفات و36 دولارا لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال مقارنة بـ 85 و43 دولارا على التوالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، في حين كان لزيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق وخفض التكاليف التشغيلية أثر إيجابي في تعويض أثر انخفاض الأسعار المحققة على ربحية الشركة.

الدفعات المستلمة

حصلت الشركة ما مجموعه 612 مليون درهم (167 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث بلغت حصة الشركة من الدفعات المستلمة من إقليم كردستان العراق 465 مليون درهم (127 مليون دولار) و 147 مليون درهم (40 مليون دولار) من مصر. تضمنت حصة الشركة من المبالغ المستلمة في إقليم كردستان العراق (35%من المبالغ المستلمة من قبل بيرل«بتروليوم») 71 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان و56 مليون دولار من أطراف غير حكومية وبتاريخ 30 سبتمبر 2023 بلغت مستحقات الشركة غير المستلمة 389 مليون درهم (106 مليون دولار) في إقليم كردستان العراق و172 مليون درهم (47 مليون دولار) في مصر.

وتُظهر التحصيلات الدورية التي حصلت عليها الشركة من حكومة إقليم كردستان العراق على الرغم من الإغلاق المستمر لخط التصدير، أهمية الشركة الاستراتيجية بالنسبة لقطاع الطاقة في الإقليم تواصل الشركة التزامها بتلبية الطلب المستمر على الغاز في إقليم كردستان العراق من خلال مشروع «خورمور 250»، والذي من شأنه إضافة ما لا يقل عن 150 مليون دولار إلى إيرادات الشركة السنوية بعد استكماله، مما سيعزز من توزيعات أرباح الشركة في المستقبل.

تأخر تحصيل

ونظرا لتأخر تحصيل المستحقات من إقليم كردستان العراق ومصر، إلى جانب ارتفاع مستحقات الشركة غير البالغة 153 مليون دولار، ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي الخاص بمشروع خورمور 250، فإن الشركة لن تقوم بتوزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من عام 2023، وسيتم النظر في توزيع أرباح سنوية في شهر مارس 2024 بناءً على الظروف السائدة في حينه.

واستقرت السيولة النقدية للشركة في نهاية سبتمبر 2023 عدد 422 مليون درهم (115 مليون دولار)، ويتضمن ذلك مبلغ 363 مليون درهم (99 مليون دولار) محتفظ بها لدى «بيرل بتروليوم». وتقوم شركة بيرل بتروليوم بالاحتفاظ بالسيولة لتلبية الاحتياجات الرأسمالية لمشروع «خورمور 250».

وفق ما جاء في إعلان سابق للشركة، تولى ريتشارد هول منصبه رئيسا تنفيذيًا للمجموعة اعتبارا من 6 نوفمبر، خلفا للدكتور باتريك المان وارد فضلا عن تعيين أحمد عبد الحميد الأحمدي عضوا في مجلس الإدارة في شهر أكتوبر بعد استقالة جاسم الصديقي من عضوية المجلس.

القطاع الحكومي

وفي هذه المناسبة، قال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «دانة غاز»: «أظهرت شركة دانة غاز مرونة استثنائية في أدائها طوال الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث كان للتدابير الاستباقية التي اتخذتها الشركة خلال السنوات السابقة، والتي تضمنت خفض التكاليف وتحسين القدرة الإنتاجية، بالغ الأثر على تحقيق فوائد مالية وتشغيلية، كما منحتنا مرونة إضافية للتعامل مع أسعار النفط عند انخفاضها تواصل دانة غاز عملها الوثيق مع شركائنا من القطاع الحكومي في مصر وإقليم كردستان العراق لضمان تسوية جميع المستحقات غير المستلمة في أسرع وقت ممكن. وأود التعبير عن تقديري العميق للدكتور باتريك ألمان وارد لقاء مساهماته الجليلة والتزامه تجاه الشركة طوال فترة إدارته، وأتطلع أثناء استلامي منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة للبناء على الأسس الراسخة التي أرساها».

العمليات التشغيلية والإنتاج

تراجع إجمالي إنتاج المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 بنسبة 1% ليصل إلى 59,750 برميل نفط مكافئ يوميًا، مقارنة بـ 60,600 برميل نفط مكافئ يوميًا خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعود ذلك إلى انخفاض الإنتاج في مصر بنسبة 14%، نظراً للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول. وبفضل كفاءة إدارة الاحتياطيات وتحسين الإنتاج من الآبار العاملة حاليا، جاء معدل الانخفاض أقل بكثير من المستويات السائدة لانخفاض إنتاج حقول منطقة دلتا النيل والمقدرة بنسبة 20-30 وارتفع معدل الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة %8 ليصل إلى 37,150 برميل نفط مكافئ يوميًا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 34,300 برميل عن الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا الارتفاع بفضل اكتمال مشروع إزالة الاختناقات في النصف الثاني من عام 2022، في حين استكملت «بيرل بتروليوم» حفر الآبار الستة الخاصة بمشروع «خورمور 250»، والذي من المنتظر أن يضيف عند اكتماله 250 مليون قدم مكعب لإجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطة لتصل إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا.

حرق الغاز

تواصل الشركة التزامها بتحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من جميع عملياتها، مثل تقليل معدلات حرق الغاز وتسرب غاز الميثان، حيث استطاعت الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية تقليل معدلات حرق الغاز بنسبة 47%، فضلا عن تقليل انبعاثات الغازات الدفينة بنسبة 26% في عام 2019 إضافة لذلك، تفتخر الشركة بتعاونها مع مبادرة الحد من انبعاثات الميثان التي أطلقتها منظمة مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ (OGCI)، حيث تهدف الشركة من خلال توقيعها على المبادرة إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان الناتجة من عملياتها بحلول عام 2030.