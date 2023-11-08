شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «صكوك صدارة» في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت شركة صدارة للخدمات الأساسية (صكوك صدارة)، صافي خسارة بنحو 819.6 ألف ريال، في الربع الثالث من 2023، بانخفاض 29.8% عن خسارة في الربع المماثل من العام الماضي، بقيمة 1.168 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، یعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي بشكل رئیسي إلى ارتفاع حجم المبیعات وانخفاض تكالیف الإنتاج والذي قابله جزئیاً انخفاض متوسط أسعار البیع.

وبحسب الشركة، یعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئیسي إلى ارتفاع حجم المبیعات والذي قابله جزئیاً انخفاض متوسط أسعار البیع.

ویعود سبب الانخفاض في صافي الربح للفترة الحالیة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بشكل رئیسي إلى انخفاض في متوسط أسعار المبیعات وفي الكمیات المباعة حیث نتج عنه انخفاض في صافي المبیعات.