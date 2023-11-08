شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار السكر يهدأ مخاوف الأمن الغذائي العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن أسعار السكر العالمية استقرت في أكتوبر، بعد زيادات حادة في الأشهر السابقة، وهو ما يبشر بهدوء بعض من مخاوف الأمن الغذائي العالمية، والتي شهدت تفاقماً كبيراً بسبب تقييد صادرات الأرز في الهند مؤخراً، حسبما ذكرته شبكة "بي دي بيزنس" العالمية.

تقلب أسواق السكر

كان السكر السلعة الغذائية الأكثر تقلبًا في الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن الطقس المتطرف في البلدان المنتجة للسكر، وارتفاع أسعار الطاقة، وتأثيرات ظاهرة النينيو المناخية. ومع ذلك، قالت الفاو إن أسعار السكر انخفضت بنسبة 2.2% في أكتوبر، بعد ارتفاعها بنسبة 9.8% في الشهر السابق لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2010.

مؤشر أسعار الغذاء

وعلى الرغم من الانخفاض المتواضع في أكتوبر في أسعار السكر، ظلت أسعاره العالمية أعلى بنسبة 46.6% مقارنة بالعام الماضي، بعدما ارتفعت في ثمانية من الأشهر الـ 12 الماضية. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة الإجمالي لأسعار الغذاء بشكل طفيف، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار السكر.

وانخفض المؤشر بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق. وقد انخفض الآن في كل الأشهر باستثناء شهرين خلال العام الماضي، وأصبح اقل بنسبة 10.9% من مستوياته منذ أكتوبر من العام الماضي.

انخفاض أسعار الحبوب

شهدت أسعار الحبوب، وهي أكبر مكون في المؤشر، انخفاضاً بنسبة 1.0% في أكتوبر، نتيجة انخفاض أسعار الأرز بنسبة 2.0% وسط ضعف الطلب العالمي. وانخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.7% في أكتوبر، كما انخفضت أسعار اللحوم بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق.

وكانت أسعار الألبان هي مجموعة السلع الغذائية الوحيدة التي شهدت ارتفاع الأسعار في أكتوبر، حيث ارتفعت بنسبة 2.2%، مدفوعة في الغالب بارتفاع أسعار الحليب المجفف بسبب زيادة الطلب. وعكست هذه المكاسب تسعة أشهر متتالية من الانخفاضات.