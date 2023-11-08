شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «ساكو» إلى 12.2 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) عن تسجيل صافي خسارة تقدر بنحو 12.2 مليون ريال، في الربع الثالث من 2023، بانخفاض 73.4%، مقارنة بـ 45.87 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تحسن مجمل الربح بمبلغ 22.4 مليون ريال والناتج عن التحسن في البنود التجارية والكفاءة التشغيلية بالإضافة، إلى قيد مخصص المخزون بقيمة 15 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام السابق.

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وأسهم ايضاً انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق ومصاريف التمويل إلى انخفاض الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب انخفاض الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض المصاريف التشغيلية والمصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق ومصاريف التمويل، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وبحسب الشركة، يعود سبب انخفاض الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى التحسن في البنود التجارية والكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق ومصاريف التمويل.