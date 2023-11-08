شكرا لقرائتكم خبر عن 249 مليون ريال أرباح «الأبحاث والإعلام» في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، في الربع الثالث من 2023 بنسبة 1%، مسجلا 249 مليون ريال، مقارنة بـ 246.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 5.2%، علماً بأن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الإستراتيجية المعلنة.
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ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 12.9%.
ووفقا للشركة يعود السبب الرئيس لارتفاع صافي أرباح الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 8.1%، علماً بأن التكاليف المباشرة للفترة الحالية ارتفعت مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الإستراتيجية المعلنة.