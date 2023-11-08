شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة التجارية تشارك فى الأسبوع الكويتى الـ14 والان مع تفاصيل الخبر
ويستمر الأسبوع الكويتي في مصر، على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات مختلفة منها الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات، في أكبر تجمع كويتي - مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية في شتى المجالات.
وشارك في الأسبوع الكويتي من غرفة القاهرة أيمن العشري رئيس الغرفة وشريف يحيي نائب رئيس الغرفة واللواء صلاح العبد أمين الصندوق والدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.
وأكد أيمن العشري علي أهمية هذا التجمع المصري الكويتي الذي يساهم في مزيد من التعاون بين الدولتين في المجالات المختلفة، وإن إقامة الأسبوع الكويتي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وفي حضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين والكويتيين؛ لهو أمر مهم ويعطي أهمية خاصة لهذا التجمع الهام، والذي سينطلق من خلاله تعاون مصري كويتي جديد يفيد اقتصاد البلدين.
وشدد "العشري" علي أن هذا التجمع يأتي تأكيدًا لما تشهده مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من تطوير وتنمية غير مسبوقة تؤدي إلى فتح آفاقًا جديدة في التعاون الاقتصادي المشترك بين الكويت ومصر خاصة في ظل تميز العلاقات بين البلدين علي مدار التاريخ علي كافة الأصعد كما إن هذه المشاركة المصرية الكويتية الكبيرة تؤكد علي الروح الطيبة بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي.
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