شكرا لقرائتكم خبر عن «بلومبيرغ»: «دبي للطيران» مقياس مهم لصحة القطاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خنساء الزبير

قالت وكالة «بلومبيرغ»، إن معرض دبي للطيران سيحفز موجة هائلة في العام 2023 من طلبيات شركات الطيران للحصول على إيرباص إس إي وبوينغ، ولفتت إلى أنه لم يحدث من قبل أن تقدمت الشركات بطلبيات ضخمة كما فعلت هذا العام، محطمة بذلك الرقم القياسي.

ووصفت «بلومبيرغ» معرض دبي للطيران، الذي سيقام الأسبوع المقبل، بأنه يعمل كمقياس مهم لحالة قطاع الطيران من خلال الرغبة في صفقات الشراء، كما حدث في معرضي باريس وفارنبورو الجويين في أوروبا، حيث نتج عن معرض باريس المقام في يونيو الماضي بيع حوالي 1300 طائرة، ويتوقع منظمو معرض دبي تكرار هذا النجاح. وتسابق المشترون من جميع أنحاء العالم للحصول على أكبر عدد ممكن من الطائرات قبل نفاد مواعيد التسليم.

ونتج عن الاحتكار الثنائي لصناعة الطائرات التزامات وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014 مع اقتراب الحدث الذي يقام كل عامين، حيث تم توقيع بعض أكبر صفقات الطيران في الماضي.

وبحسب الوكالة، من المتوقع أن تحقق طيران الإمارات أكبر نجاح، حيث قال الرئيس تيم كلارك إنه في السوق لشراء المزيد من الطائرات ذات الجسم العريض، وذكر في شهر يونيو الماضي أنه سيطلب ما بين 100 و150 طائرة، متطلعاً إلى أكبر طرز إيرباص وبوينغ.

وتتناقض الوفرة التي من المرجح أن تظهر في دبي مع الخطوات الحذرة التي ظلت الصناعة تتخذها قبل عامين بجانب خروج شركات الطيران من أزمة الوباء التي أعاقت عملياتها.