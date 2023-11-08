شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات تلتقط أنفاسها في جلسة منتصف الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلتقط أسهم الإمارات أنفاسها، بعد سلسلة جلسات خضراء وصلت إلى ثمانية بالنسبة لسوق دبي المالي، وتراجع المؤشر اليوم الأربعاء ، بنسبة 0.6% فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي -0.24 %.