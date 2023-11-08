شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات تلتقط أنفاسها في جلسة منتصف الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلتقط أسهم الإمارات أنفاسها، بعد سلسلة جلسات خضراء وصلت إلى ثمانية بالنسبة لسوق دبي المالي، وتراجع المؤشر اليوم الأربعاء ، بنسبة 0.6% فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي -0.24 %.
- مؤشر سوق دبي في التداولات الصباحية -0.652%
3963.68 نقطة
- إعمار العقارية -1.43%
- دبي الإسلامي 1.42%
- إعمار للتطوير 3.15%
- الإمارات دبي الوطني 0.28%
- الاتحاد العقارية 0.59%
- مؤشر سوق أبوظبي في التداولات الصباحية -0.248%
9527.79 نقطة
- العالمية القابضة -0.15%
- ملتيبلاي -0.82%
- برجيل +2.01%
- أدنوك للإمداد -1.1%