الاقتصاد

أسهم الإمارات تلتقط أنفاسها في جلسة منتصف الأسبوع

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلتقط أسهم الإمارات أنفاسها، بعد سلسلة جلسات خضراء وصلت إلى ثمانية بالنسبة لسوق دبي المالي، وتراجع المؤشر اليوم الأربعاء ، بنسبة 0.6% فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي -0.24 %.

  • مؤشر سوق دبي في التداولات الصباحية -0.652%
    3963.68 نقطة
    • إعمار العقارية -1.43%
    • دبي الإسلامي 1.42%
    • إعمار للتطوير 3.15%
    • الإمارات دبي الوطني 0.28%
    • الاتحاد العقارية 0.59%
       
  • مؤشر سوق أبوظبي في التداولات الصباحية -0.248% 
    9527.79 نقطة
    • العالمية القابضة -0.15%
    • ملتيبلاي -0.82%
    • برجيل +2.01%
    • أدنوك للإمداد -1.1%
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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