شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للاستثمار» ترفع حصتها في بنك «مونيومنت» الرقمي إلى 17% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت دبي للاستثمار استحواذها على حصة إضافية بنسبة 7.68% من أسهم بنك «مونيومنت»، البنك الرقمي الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، ويخضع لتنظيم هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الحصيفة في المملكة المتحدة. وستساهم هذه الصفقة في زيادة حصة المجموعة في أسهم البنك من 9.25% إلى 16.93%. ويخضع هذا الاستثمار لموافقة الجهات الناظمة اللازمة.

يأتي بنك «مونيومنت» في طليعة المؤسسات التي تعمل على تحقيق التحول على مستوى التجارب والمعاملات المصرفية من خلال حلول مبتكرة. ويعتبر البنك الوحيد في المملكة المتحدة الذي يركز على فئة أصحاب الثروات المتوسطة، ويقوم بتوفير الدعم للعملاء من خلال منتجات الودائع الخاصة به، حيث قدم خلال السنة الأولى من عمله قروضاً بلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه إسترليني.

في هذا الشأن، قال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار»: «تُشكل هذه الخطوة المتمثلة في زيادة حصة دبي للاستثمار في بنك مونيومنت دلالة واضحة على ثقة المجموعة في إمكانات البنك والاستراتيجية والرؤية التي يتبعها. وتجسد مرونة بنك مونيومنت وسجله الحافل في دعم العملاء مسارات النمو الواعدة. كما يعكس التقدم الذي أحرزه على مستوى تحقيق الدخل من خلال التكنولوجيا وقطاعات خدمات الأعمال التزامه باستخدام الابتكارات التكنولوجية لتطوير الحلول التي تركز على العملاء. وسيساهم هذا الاستثمار في تعزيز وجود دبي للاستثمار في المشهد المصرفي الرقمي الديناميكي، ويتوافق مع رؤية المجموعة التي تتطلع إلى تطوير علاقات التعاون الدولي».

وفي إطار استراتيجية النمو المستمرة، اختتم بنك مونيومنت مؤخراً جولته الناجحة من السلسلة B من الاستثمارات، وجمع أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني، بدعم من مجموعة من المستثمرين الحاليين والجدد. ومنذ إنشائه جمع المصرف قيمة إجمالية مميزة، تزيد على 103 ملايين جنيه إسترليني، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانته وموقعه لتحقيق النمو المتواصل.

من جهته، قال ايان راند الرئيس التنفيذي لبنك مونيومنت: «ستساهم زيادة حصة دبي للاستثمار في أسهم بنك مونيومنت في ترسيخ الأسس المالية لمصرفنا، ليس ذلك فحسب، بل تعكس أيضاً مدى ثقة المجموعة بنهجنا الفريد في مجال الخدمات المصرفية. يسعدنا تحقيق إنجاز جديد متمثل في نجاح جولة التمويل من السلسلة B. وتُشكل هذه الخطوة دلالة إضافية على إيمان مستثمرينا المستمر باستراتيجية البنك، حيث نواصل المضي قدماً في مسيرتنا وتسريع وتيرة أعمالنا وإجراءاتنا لتحقيق الربحية».

وأضاف «تدور أهدافنا الطموحة حول خدمة فئة أصحاب الثروات المتوسطة في المملكة المتحدة وخارجها، وفي الوقت نفسه العمل على إطلاق مزايا ومنتجات جديدة لتحسين تجربة العملاء بشكل أوسع نطاقاً. هذا، ويتواصل نمو الأعمال بوتيرة متسارعة، حيث تتجاوز قيمة أرصدة المدخرات 700 مليون جنيه إسترليني، مع تحقيق نمو بنسبة 383% منذ بداية العام حتى الآن. ولقد شكلت عروضنا وجودة خدماتنا عنصر تمكين، ونجحت في استقطاب عدد كبير من العملاء من فئة الأثرياء، إذ يتجاوز حساب متوسط رصيدنا حالياً 60,000 جنيه إسترليني، ما يمكّننا من تنفيذ خططنا التوسعية من خلال التركيز الدقيق على مجتمعنا».