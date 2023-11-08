شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «ذيب» إلى 34.3 مليون ريال بالربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة ذيب لتأجير السيارات صافي ربح في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 34.3 مليون ريال، منخفضا بنسبة 36.2%، مقارنة بـ 53.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب الشركة، ويعزى ذلك إلى الانخفاض في نسب التشغيل في قطاع التأجير قصير الأجل والزيادة في بعض مصاريف التشغيل ذات العلاقة إلى جانب الزيادة في مصاريف التمويل من البنوك. وقد تم تعويض ذلك بتحسن الإيرادات لجميع القطاعات.

وبلغ صافي الربح خلال الربع الثالث من عام 2023 مبلغ 34.3 مليون ريال مقابل 29.9 مليون ريال للربع السابق من عام 2023 وذلك بارتفاع قدره 14.75٪. ويعود سبب الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادة في عوائد التأجير طويل وقصير الأجل نتيجة للتحسن في نسب التشغيل.

ووفقا للشركة، بلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية من عام 2023 مبلغ 106.5 مليون ريال مقابل 139.4 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2022 وذلك بانخفاض قدره 23.60٪ ويعزى ذلك إلى الانخفاض في نسب التشغيل في قطاع التأجير قصير الأجل والزيادة في بعض مصاريف التشغيل ذات العلاقة إلى جانب الزيادة في مصاريف التمويل من البنوك. وقد تم تعويض ذلك بتحسن الإيرادات لجميع القطاعات.