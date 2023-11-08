شكرا لقرائتكم خبر عن «بن داود» تتحول للربحية في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت شركة بن داود القابضة إلى الربحية في الربع الثالث من العام الحالي، مسجلة، 34.038 مليون ريال، مقارنة بخسائر 48.008 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2022.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الإيرادات ارتفعت بنسبة 14.9% لتصل إلى 1,358.8 مليون ريال بالمقارنة مع 1,182.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود هذا التحسن في الأداء بشكل أساسي إلى عودة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى مستوياتها الاعتيادية والحملات التسويقية المخصصة وبرنامج الولاء للشركة. وزاد الإقبال على متاجر الشركة بصورة ملموسة، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 13.8%.

وبلغ إجمالي الأرباح 420.9 مليون ريال للربع الثالث من السنة المالية 2023م، (ما يعادل نسبة 31% من المبيعات) مقابل 307.2 مليون ريال (ما يعادل نسبة 26% من المبيعات) للربع الثالث من السنة المالية 2022م. وتعكس هذه الزيادة الملموسة في إجمالي هامش الأرباح التحسن في مزيج المبيعات وتراجع التضخم وتحسن الدعم من الموردين.

وبلغت المصروفات التشغيلية خلال الربع الثالث من السنة المالية 2023م، 367 مليون ريال بالمقارنة مع 336.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م، ويعود ذلك إلى المصروفات التي تم تكبدها لافتتاح متاجر جديدة وإطفاء أصول غير ملموسة، إضافة إلى أثر التكاليف التشغيلية خلال الفترة والتي تم تكبدها نتيجة الاستحواذ على الشركات التابعة خلال شهر يوليو 2022م.

وبالرغم من الزيادة الكبيرة في المصروفات التشغيلية، إلا أن نسبة المصروفات إلى العائد انخفضت إلى 27% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2023م بالمقارنة بنسبة 28.5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م.

وبلغت الزيادة بقيمة صافي الأرباح 34.0 مليون ريال مقابل خسارة بما قيمته 48.0 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة. ويمثل هذا التحول الكبير الأثر التراكمي لزيادة المبيعات وتحسن إجمالي هامش الربح، والذي قابله جزئيا زيادة في المصروفات التشغيلية.