شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «سابتكو» تقفز 2543% إلى 33.6 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن تحقيق صافي ربح يقدر بنحو 33.594 مليون ريال ريال، بارتفاع 2543%، مقارنة بـ 1.271 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة، يعود سبب ارتفاع أرباح الربع الحالي مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لزيادة معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب والنقل العام، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات وتكلفة التمويل ومصروف الزكاة. بالإضافة إلى ذلك تضمن الربع الحالي انخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية.

انخفاض المصروفات العمومية والإدارية

أضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض المصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع، وتضمن الربع الحالي تسجيل خسائر أعلى في المشروع المشترك، إضافة إلى تسجيل خسائر في شركة زميلة.

ويعود سبب انخفاض أرباح الربع الحالي مقارنة بأرباح الربع السابق من العام الحالي إلى: انخفاض إيرادات النشاط نتيجة لتسجيل إيرادات موسمي رمضان والحج بالربع السابق، مع انخفاض في تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية والإدارية للربع الحالي، فيما تضمن الربع الحالي تسجيل انخفاض أعلى في الذمم المدينة التجارية، وتسجيل خسائر أعلى في المشروع المشترك.

ومن ضمن الأسباب: انخفاض الإيرادات الأخرى، وارتفاع في مصروف الزكاة، وانخفاض خسائر الشركة الزميلة.

وبحسب بيان الشركة، يعود سبب تحقيق أرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بخسائر الفترة المماثلة إلى: ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لزيادة معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب والنقل العام وإيرادات موسمي رمضان والحج، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية والإدارية وتكاليف التمويل وكذلك ارتفاع في مصروف الزكاة بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.

وتضمنت الفترة المماثلة تسجيل انخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية، إضافة إلى تسجيل خسائر أعلى في المشروع المشترك، وتسجيل رد انخفاض في قيمة موجودات محتفظ بها بغرض البيع، وتسجيل خسائر في شركة زميلة.