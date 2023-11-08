شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي الياباني يتحول للانخفاض بضغط من موجة بيع لأسهم القيمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر نيكي الياباني على تراجع اليوم الأربعاء متخليا عن المكاسب التي حققها في وقت سابق من الجلسة وسط موجة لبيع أسهم القيمة، إلا أن مكاسب أسهم النمو حدت من الخسائر.

وأنهى نيكي التعاملات متراجعا 0.33 % مسجلا 32166.48 نقطة بعد أن فتح على ارتفاع نسبته 0.75 %.

وجاءت موجة البيع لجني الأرباح بعد أن ارتفع نيكي بأكثر من 6 % في أربع جلسات متتالية حتى يوم الاثنين.

وخسرت مصافي النفط 6.11 % لتصبح الأسواء أداء بين قطاعات بورصة طوكيو الفرعية البالغة 33 قطاعا. وهبط سهم إنيوس هولدينجز 6.85 %.

وهبط قطاع شركات التنقيب عن مصادر الطاقة 5.29 %. كما خسر مؤشر البنوك الذي يعد أيضا مقياسا لأداء أسهم القيمة 4.75 %.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.16 % إلى 2305.95 نقطة مع خسارة سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 4.17 %.

لكن سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو، وهو من بين أسهم النمو، زاد 1.22 % مما شكل أكبر دعم للمؤشر نيكي، كما صعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.93 %.

وقفز سهم نينتندو 6.09 % بعد أن رفعت شركة الألعاب الإلكترونية توقعاتها للأرباح التشغيلية بنسبة 11 % للعام المالي الذي سينتهي في مارس.

وزاد سهم مازدا موتور 10.39 % بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية بفضل ضعف الين.