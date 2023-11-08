شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «زين» تقفز 235.3% إلى 285 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) بنسبة 235.3% في الربع الثالث من 2023، مسجلة صافي ربح 285 مليون ريال، مقارنة بـ 85 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، حققت "زين السعودية" إيرادات ربعية تاريخية بلغت 2.5 مليار ريال، بزيادة في الإيرادات بلغت 239 مليون ريال بزيادة قدرها 10٪ عن إيرادات الربع الثالث من العام 2022، ويعود هذا الارتفاع إلى النمو في إيرادات خدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، وقطاع الأعمال، ومبيعات الجملة بالإضافة إلى النمو في إيرادات شركة "تمام للتمويل".

ارتفاع الإيرادات

أضافت أن من ضمن أسباب الارتفاع: ارتفاع في تكلفة الإيرادات بنسبة 15٪، نتيجة لارتفاع الإيرادات، وارتفاع في المصاريف التشغيلية بمبلغ 90 مليون ريال، الناتجة بشكل رئيسي عن إعادة هيكلة مصاريف الشركة جراء صفقة بيع وإعادة تأجير أبراج الاتصالات، في حين انخفضت مصاريف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 82 مليون ريال نتيجة لتحسن القدرة على التحصيل.

وأشارت إلى أن من ضمن ارتفاع تكلفة التمويل بمبلغ 23 مليون ريال ويعود ذلك إلى الارتفاع في السعر المرجعي لتكلفة التمويل بالريال السعودي (سيبور) والسعر المرجعي لتكلفة التمويل بالدولار الأمريكي (ليبور).

وبلغ صافي الربح الناتج عن بيع وإعادة تأجير 1,400 برج لشركة (لتيس الذهبية) والتي تم تحويلها خلال الربع الثالث من العام 2023 مبلغ 139 مليون ريال، باستثناء أي زيادة مرتبطة بأثر الزكاة.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى تحقيق "زين السعودية" صافي ربح بلغ 285 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2023 مقابل صافي ربح قدره 124 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2023 وذلك بارتفاع قدره 160 مليون ريال.

وبحسب الشركة ويعود ذلك إلى ارتفاع في الإيرادات بمبلغ 133 مليون ريال، مع ارتفاع في تكلفة الإيرادات بمبلغ 135 مليون ريال مما أدى إلى انخفاض طفيف في إجمالي الربح بمبلغ 2 مليون ريال.

وتضمنت أسباب ارتفاع الربح: زيادة في المصاريف التشغيلية بمبلغ 29 مليون ريال مع انخفاض في الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 78 مليون ريال، وارتفاع في تكاليف التمويل بمبلغ 30 مليون ريال.

وبلغ صافي الربح الناتج عن بيع وإعادة تأجير 1,400 برج لشركة (لتيس الذهبية) مبلغ 139 مليون ريال، باستثناء أي زيادة مرتبطة بأثر الزكاة، بينما لم يكن هناك تحويل أبراج في الربع الثاني من عام 2023.

أعلى صافي ربح

وحققت "زين السعودية" أعلى صافي ربح لفترة 9 أشهر في تاريخ الشركة بمبلغ 971 مليون ريال بارتفاع بلغ 672 مليون ريال، وبنسبة قدرها 225 % مقارنة بـ 299 مليون ريال خلال فترة الـ(9 أشهر) المماثلة من العام 2022، كما ارتفع اجمالي الربح بمبلغ 517 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2022.

ويعود ذلك وبشكل رئيسي إلى: ارتفاع في الإيرادات بمبلغ 669 مليون ريال بنسبة قدرها 10٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2022، ويعود هذه الارتفاع إلى النمو في إيرادات خدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، وقطاع الأعمال، ومبيعات الجملة بالإضافة إلى النمو في إيرادات شركة "تمام للتمويل".

وشملت الأسباب: ارتفاع تكلفة الإيرادات بمبلغ 152 مليون ريال، وارتفاع في المصاريف التشغيلية بمبلغ 470 مليون ريال، بشكل رئيسي نتيجة لإعادة هيكلة مصاريف الشركة جراء صفقة بيع وإعادة تأجير أبراج الاتصالات، في حين انخفضت مصاريف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 66 مليون ريال.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع تكلفة التمويل بمبلغ 114 مليون ريال ويعود ذلك الى الارتفاع في السعر المرجعي لتكلفة التمويل بالريال السعودي (سيبور) والسعر المرجعي لتكلفة التمويل بالدولار الأمريكي (ليبور)، وصافي الربح الناتج عن صفقة بيع وإعادة تأجير 5,000 برج إلى شركة لتيس الذهبية (GLI) بمبلغ 671 مليون ريال باستثناء أي زيادة مرتبطة بأثر الزكاة.