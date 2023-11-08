شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «جبل عمر» ترتفع إلى 305.5 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة جبل عمر للتطوير صافي ربح في الربع الثالث من 2023 يقدر بنحو 305.5 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 99.5%، مقارنة بـ 153.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 7% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بسبب التحسن في معدلات إشغال الفنادق ومتوسط أسعار الغرف.

أرض مشروع جبل عمر

تضمنت الأسباب: تحقيق ربح قدره 391 مليون ريال من بيع أرض في مشروع جبل عمر خلال الربع الحالي، وانخفاض مصاريف التشغيل بنسبة 73% والتي تعود بشكل كبير إلى عكس مخصص خسائر ائتمانية وانخفاض الرسوم الاستشارية المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية.

ويعود سبب تحقيق صافي ربح للربع الحالي مقارنة بصافي خسارة في الربع السابق إلى: تحقيق ربح قدره 391 مليون ريال من بيع أرض في مشروع جبل عمر خلال الربع الحالي، وتسجيل مخصص للزكاة بمقدار 7 مليون مقارنة بمخصص زكاة بقيمة 194 مليون في الربع السابق.

وبحسب الشركة، يعود سبب تحقيق صافي ربح في الفترة الحالية مقارنة بصافي خسارة في الفترة السابقة بشكل رئيسي إلى: ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 65% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة التحسن القوي في معدلات إشغال الفنادق ومتوسط أسعار الغرف، بالإضافة إلى نمو إيرادات المراكز التجارية.

وشملت الأسباب: عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 42 مليون ريال في الفترة الحالية بسبب تحسن تحصيل الذمم المدينة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وتحقيق ربح قدره 391 مليون ريال من بيع أرض في مشروع جبل عمر خلال الفترة الحالية.