شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أديس القابضة» تقفز إلى 87.4 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أديس القابضة في الربع الثالث من 2023، بنسبة 283.3%، مسجلة صافي ربح 87.4 مليون ريال، مقارنة بـ 22.8 مليون ريال في الربع ذاته من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب زيادة صافي الربح خلال الربع الحالي يرجع إلى النمو الكبير في الإيرادات وتعزيز اجمالي الربح نتيجة توسع عمليات المجموعة، وتحديداً في قطاع الحفر البحري وقد انعكست هذه الزيادة في عدد منصات الحفر العاملة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

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زيادة جزئية في تكاليف التمويل

أضافت: "قابل ذلك زيادة جزئية في تكاليف التمويل التي تكبدتها المجموعة المرتبطة بالمشروعات الخاصة بإعادة التأهيل لمنصات الحفر والتي ستستقر بعد بدء العمل الكامل لمنصات الحفر والمتوقع خلال عام 2024. بالإضافة إلى تأثير مخصص انخفاض في قيمة المخزون التي تمت خلال نفس الربع من العام الماضي بمبلغ 20.9 مليون ريال.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الجاري إلى زيادة تكاليف التمويل بمبلغ 26.3 مليون ريال نتيجة استخدام القروض الإضافية لتمويل مشروعات إعادة التأهيل الجارية علي منصات الحفر في المملكة العربية السعودية والكويت والهند، والتي كانت أكبر من زيادة إجمالي الربح المقدر بـ 5.5 مليون ريال خلال الفترة.

ووفقا للشركة فإن زيادة صافي الربح خلال الفترة الحالية يرجع إلى النمو الكبير في الإيرادات وتعزيز إجمالي الربح نتيجة توسع عمليات المجموعة، وتحديداً في قطاع الحفر البحري وقد انعكست هذه الزيادة في عدد منصات الحفر العاملة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقابل ذلك زيادة جزئية في تكاليف التمويل التي تكبدتها المجموعة المرتبطة بالمشروعات الخاصة بإعادة التأهيل لمنصات الحفر والتي ستستقر بعد بدء العمل الكامل لمنصات الحفر والمتوقع خلال عام 2024. بالإضافة إلى تأثير مخصص انخفاض في قيمة المخزون التي تمت خلال نفس الربع من العام الماضي بمبلغ 20.9 مليون ريال.