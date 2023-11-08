شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الصقر للتأمين» إلى 19 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الصقر للتأمين التعاوني صافي ربح قبل الزكاة يقدر بنحو 18.996 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 235.8%، مقارنة بـ 5.657 مليون ريال، في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي إلى: الارتفاع في نتائج عمليات التأمين بـ 19.4 مليون ريال بسبب الارتفاع في صافي الدخل من عقود إعادة التأمين، وارتفاع صافي دخل الاستثمار بـ 3.7 مليون ريال.

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وقالت الشركة إن من ضمن الأسباب: انخفاض تأثير الارتفاع في صافي الدخل قبل الزكاة بسبب العوامل المذكورة أعلاه بسبب انخفاض الإيرادات الأخرى بـ 7.1 مليون ريال وزيادة المصاريف التشغيلية الأخرى بـ 1.6 مليون ريال.

يعود سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة بـ 10 ملايين ريال بنسبة ارتفاع (112%) خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى: الارتفاع في نتائج عمليات التأمين بـ 19 مليون ريال بسبب الارتفاع في صافي الدخل من عقود إعادة التأمين، فيما انخفض تأثير الارتفاع في صافي الدخل قبل الزكاة بسبب العوامل المذكورة أعلاه بسبب انخفاض الاستثمارات والإيرادات الأخرى بـ 8 ملايين ريال.

وبحسب الشركة، يعود سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة بـ 94.4 مليون ريال بنسبة ارتفاع (171%) خلال الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى الارتفاع في نتائج عمليات التأمين بـ 74.3 مليون ريال بسبب الارتفاع في الإيرادات بـ 13.3 مليون ريال، وانخفاض تكلفة عمليات التأمين بـ 25.5 مليون ريال، وانخفاض صافي مصاريف عمليات عقود إعادة التأمين بـ 35.5 مليون ريال، وارتفاع صافي دخل الاستثمار بـ 20 مليون ريال.