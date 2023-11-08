شكرا لقرائتكم خبر عن تحديثات «أوبن إيه آي» تحلق بسهم «مايكروسوفت» لمستوى قياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إنجاز لم يحدث منذ يناير/كانون الثاني 2021، أغلقت أسهم شركة «مايكروسوفت» على ارتفاع لليوم الثامن على التوالي، مختتمة جلسة تداول الثلاثاء عند أعلى مستوى قياسي لها على الإطلاق بـ 360.53 دولار. الأمر الذي منح صانع البرمجيات قيمة سوقية ناهزت الـ 2.68 تريليون دولار.

وتعزز نمو مايكروسوفت بعد التحديثات الكبيرة التي أعلنتها مؤخراً «أوبن إيه آي»، الشريك الاستراتيجي في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خفض الأسعار، وخطط للسماح للأشخاص بإنشاء إصدارات مخصصة من روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» وغيرها.

وشدد الرئيس التنفيذي لـ «مايكروسوفت»، ساتيا ناديلا، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر OpenAI DevDay في سان فرانسيسكو، على أن المطورين الذين يبنون التطبيقات باستخدام أدوات «أوبن إيه آي» أصبح بإمكانهم الوصول إلى السوق بسرعة أكبر من خلال نشر تطبيقاتهم على منصة الحوسبة السحابية التابعة للشركة «أزور».

وكانت مايكروسوفت استثمرت مبلغ 13 مليار دولار في «OpenAI»، لتحصل بذلك على ترخيص حصري لنموذج اللغة الكبير «تشات جي بي تي-4» الخاص بها، والذي يمكنه إنشاء نثر يحاكي الصنعة البشرية. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت مايكروسوفت إطلاق وظيفة إضافية للذكاء الاصطناعي لمشتركي تطبيقات «أوفيس»، ومساعد لنظام التشغيل «ويندوز 11»، وكلاهما يعتمد على نماذج OpenAI.