شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بهبوط أسهم شركات التأمين والمالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، وتلقت أسهم شركات التأمين والمؤسسات المالية أكبر ضربة بينما يقيّم المستثمرون بيانات اقتصادية وأرباح الشركات.

وانخفض المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.1% ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوع تقريباً، ويتجه إلى تسجيل تراجع لليوم الثالث على التوالي.

وقادت أسهم شركات التأمين خسائر القطاع وانخفضت 1.2% متأثرة بهبوط سهم شركة سويس لايف هولدينج ستة في المئة.

وينتظر المستثمرون كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لمعرفة التوقعات بشأن أسعار الفائدة، بعد أن أشار بعض مسؤولي البنك المركزي الأمريكي إلى متانة الاقتصاد.

ومن المقرر أن تُلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد كلمة في وقت لاحق من اليوم أيضاً.

وانخفض سهم مجموعة «أهولد ودلهايز» لمتاجر السوبر ماركت 5.9%، بعد تقليص توقعات الأرباح لعام 2023 والإشارة إلى ضعف هامش الأرباح في الولايات المتحدة، كما تراجع سهم بنك أيه بي إن أمرو 7.5%، بعد أن خالف صافي الدخل من الفائدة في الربع الثالث التوقعات.

لكن سهم شركة فيستاس الدنماركية لتصنيع توربينات الرياح قفز 6.8%، بعد أن جاءت أرباح وإيرادات التشغيل في الربع الثالث أفضل من المتوقع. (رويترز)