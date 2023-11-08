شكرا لقرائتكم خبر عن «برج وصل» يخفّض استهلاك الطاقة 40%.. الإنجاز في الربع الثالث 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «وصل» عن استخدام مجموعة من أحدث التقنيات ومعايير الاستدامة في «برج وصل» إحدى ناطحات السحاب الفريدة في شارع الشيخ زايد، مع استهداف خفض استهلاك الطاقة المستخدمة في إضاءة البرج بنسبة 40%، ليصبح بذلك أحد أكثر الأبراج المستدامة في دبي.

يأتي الإعلان تماشياً مع جهود إمارة دبي في تحقيق التنمية المستدامة ورؤيتها الطموحة للمستقبل بهدف توفير حياة متوازنة وصحية للأجيال القادمة، وبالتزامن مع عام الاستدامة، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP 28».

ميزات مستدامة

وينفرد البرج، المقرر إنجازه خلال الربع الثالث من العام 2024، بالعديد من الميزات المستدامة مثل اعتماده على لوحات الطاقة الشمسية لتسخين المياه، بالإضافة إلى واجهته البرونزية التي تسهم في الحفاظ على برودة المبنى من الداخل، حيث يسهم المفهوم الهيكلي الذكي للبرج في الوصول إلى تخطيط أكثر كفاءة للمبنى وتقليل مقاومة الرياح بنسبة 20 في المائة، للوصول إلى أكبر قدر من الاستدامة، بالإضافة إلى انه يتم التحكم بالمناخ في المساحات الخارجية للبرج من خلال الجمع بين المساحات الطبيعية الخارجية الخضراء والأنظمة التلقائية. في حين يتم التحكم بالأصوات لمنع الضوضاء الخارجية والداخلية، ويتم تكرير المياه واستخدامها في نظام الري، وتخدم كل هذه التقنيات مجتمعة بشكل مباشر في تقليل استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية وتوفير راحة أكبر للسكان.

تصميم متميز

يتمحور تصميم «برج وصل» بشكله المتميز حول ما يعرف في مجال الهندسة المعمارية بتقنية التعارض، والتي تنسجم مع توفير إطلالات متميزة ومدروسة من كافة الاتجاهات لتتكيف مع درجات الحرارة والتقنيات التي توفر الظل والبرودة.

ويتكون المشروع من 64 طابقاً بمساحة تقدّر بـ 167,733 متراً مربعاً، وهو يضم شققاً سكنية ومكاتب ومطاعم وبركة سباحة، بالإضافة إلى فندق ماندرين أورينتال الفاخر الذي يضم 259 غرفة. ويتماشى تصميم البرج بصورة عامة مع المعايير العالمية للسلامة والاستدامة والكفاءة في استخدام الطاقة.

وسيكون «برج وصل» بعد الانتهاء من تشييده، أحد أطول الأبراج المكسوة بألواح من السيراميك على شكل زعانف في العالم، وقد تم صنع هذه الألواح من مواد هجينة مكونة من الطين والسيراميك اللامع المثبت بطريقة مدروسة على ألواح من الألمنيوم، لتبريد المبنى من خلال توجيه الرياح وفي الوقت نفسه ضمان دخول الإضاءة الطبيعية غير المباشرة للبرج، حيث يتماشى التصميم الهندسي لشركة «يو إن ستوديو» مع المفاهيم الهندسية في مجال الاستدامة.

وقال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لـ «وصل»: «يعكس برج وصل جهودنا المتواصلة لتعزيز الابتكار وتطوير منازل ذكية ومستدامة تلبي تطلعات الأفراد، وتدعم أجندة الدولة في مجال التغيير المناخي وتؤكد ريادتها في إيجاد الحلول الفعالة للحد من تأثيراته».

وأضاف القاسم: «قطاع العقارات هو أحد المحركات الأساسية لاقتصاد دبي، ويضطلع بدور حيوي في نهضتها الشاملة سريعة التطور. وفي سياق الاهتمام العالمي المتنامي بقضية الاستدامة والوعي بضرورة مضافرة الجهود لإنقاذ كوكب الأرض، لا يُعد قطاع العقارات استثناءً من هذا التوجه، فمع تطبيق الاستدامة وتبنّي ممارساتها يصبح القطاع مهيأً لخلق قيمة مضافة تعزز مكانة دبي كنموذج عالمي للتنمية الحضرية المستدامة، فيما يشكل برج وصل بتصميمه الهندسي الفريد والمستدام، إضافة جديدة للمباني الأيقونية التي تشتهر بها المدينة».